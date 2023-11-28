Начались проблемы в работающем бизнесе, где искать причины?

Работающий и процветающий бизнес, все процессы вроде бы настроены и выверены, компания работает стабильно и прибыльно, учредители регулярно получают дивиденды, все довольны. Но в какой-то промежуток времени что-то начинает происходить не то.

Итак, знакомая многим ситуация?

Началась задержка выплаты дивидендов, ключевые сотрудники по одному увольняются, контрагенты требуют стопроцентную предоплату, вырастает дебиторская задолженность, банки отказывают в кредитовании, длящиеся годами контракты прекращаются, клиенты начинают уходить, на рынке из ниоткуда появился сильный конкурент и т.д. В конечном итоге – банкротство.

Что же привело процветающий бизнес к краху? Давайте по порядку.

Самым главным органом управления в компании является учредитель, совет учредителей, учредительное собрание и др. Так вот в моменте, когда орган управления самоустраняется от контроля бизнес-процессов компании, путем делегирования и сосредоточения всех управляющих и контролирующих функций в руках топ-менеджмента, появляются первые признаки гибели бизнеса. В подавляющем количестве случаев, рано или поздно, неконтролируемые руководители компании начинают приходить к мнению, зачем мне платить кому-то за свою работу и моей команды. Так открывается новая фирма с новыми учредителями. Ключевые и ответственные работники трудоустраиваются по совместительству, старые контракты закрываются либо вместе с новыми переводятся на открывшееся предприятие. Все это идет за счет ресурсов старой компании до тех пор, пока из нее не выкачают полностью активы, оставив ее при этом в огромных долгах, и новая организация сможет вести деятельность самостоятельно. В этот момент персонал, включая топ-менеджмент, массово покидает компанию и уходит к новому конкуренту на предложенные лучшие условия. Всё, старый бизнес стал банкротом.

Что делать собственникам чтобы обезопасить бизнес от подобного рода «теневого рейдерства»? Однозначно, что нужно всегда быть в курсе что происходит в компании, знать настроения коллектива, изучать обстановку на рынке и в стране, где ведется бизнес. Мало одних сладких отчетов менеджеров. Нужно иметь автономную службу безопасности, аудиторов, внешних наблюдателей и аналитиков, которые не подчиняются руководству компании, и вознаграждение за работу получают непосредственно от собственников.

Рекомендации собственникам и руководителям бизнеса

В сфере предпринимательства всегда важно оставаться на плаву, а не допустить, чтобы потоки успеха переросли в необузданные водовороты банкротства. Рассмотрим ключевые шаги, которые помогут вам обеспечить безопасность вашего бизнеса.

1. Системный контроль

Один из главных выводов, который мы можем сделать из анализа причин банкротства — это необходимость системного контроля. Регулярный мониторинг финансового состояния, кадровых процессов и общей стратегии позволяет выявить проблемы на начальном этапе и предотвратить катастрофические последствия.

2. Роль учредителей

Важно, чтобы учредители участвовали в контроле бизнес-процессов, не допуская полного делегирования ответственности топ-менеджменту. Активное участие в жизни компании, постоянная связь с ключевыми сотрудниками и общественностью — залог долгосрочного процветания.

3. Независимые службы

Создание независимых служб безопасности, аудита и аналитики становится ключевым фактором в обеспечении прозрачности и предотвращении "теневого рейдерства". Эти службы должны отчитываться сразу перед собственниками, обеспечивая объективный взгляд на происходящее в компании.

4. Реагирование на рыночные изменения

Глубокое погружение в рыночную среду, гибкость и быстрая реакция на изменения в экономической и политической обстановке — необходимый элемент выживания. Регулярные аналитические обзоры помогут адаптировать стратегии к новым вызовам и предотвращать потенциальные кризисы.

Безопасность бизнеса — это постоянный процесс, требующий внимания и участия. Именно внедрение этих практик и подходов позволяет предприятию не только сохранить стабильность, но и добиваться новых высот в условиях постоянно меняющегося мира предпринимательства.

Виктор Черевашко, Дмитрий Остапович

Группа Компаний «Агентство безопасности бизнеса»