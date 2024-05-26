Подкаст Директора: "Как нанимать топ-менеджеров?"

Подкаст Директора в рубрике 'Операционное управление'. Тема передачи: "Как нанимать топ-менеджеров?". В обсуждении принимают участие: эксперт по организационному управлению Геннадий Терпиловский и специалист по маркетинговым коммуникациям Алексей Колб.
Вопросы, затрагиваемые в интервью
Почему найм топ-менеджеров отличается от найма линейного персонала?
Что нужно пересмотреть в самой компании, если руководитель меняет топ-менеджера.
Процесс управления изменениями - критически важен для эффективной интеграции нового топа в команду.
Разные причины появления нового топ-менеджера требуют разного подхода к изменениям в бизнесе.
Внутренний маркетинг нового специалиста в компании. Его важно "продать" не только подчинённым, но и руководителям смежных отделов!
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