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Подкаст Директора: "Как нанимать топ-менеджеров?"

Информация о материале
Как нанимать топ-менеджеров?

Подкаст Директора в рубрике 'Операционное управление'. Тема передачи: "Как нанимать топ-менеджеров?". В обсуждении принимают участие: эксперт по организационному управлению Геннадий Терпиловский и специалист по маркетинговым коммуникациям Алексей Колб.

Вопросы, затрагиваемые в интервью

  1. Почему найм топ-менеджеров отличается от найма линейного персонала?

  2. Что нужно пересмотреть в самой компании, если руководитель меняет топ-менеджера.

  3. Процесс управления изменениями - критически важен для эффективной интеграции нового топа в команду.

  4. Разные причины появления нового топ-менеджера требуют разного подхода к изменениям в бизнесе.

  5. Внутренний маркетинг нового специалиста в компании. Его важно "продать" не только подчинённым, но и руководителям смежных отделов!

 

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