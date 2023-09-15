Как различить тупик в карьере от профессионального выгорания?

Разница между профессиональным выгоранием и карьерным тупиком – ключ к успешной и продуктивной карьере. Разберемся, что это за понятия и как они влияют на вашу работу.

Утром приходится мучительно подниматься на работу, коллеги вызывают раздражение, а завершенные проекты уже не доставляют радости. Кто-то знаком с этими эмоциями, верно? Вероятно, большинство людей ощутило их. Но что это на самом деле: карьерный тупик, профессиональное выгорание или просто сигнал о необходимости взять отпуск? Давайте разберемся в этой статье и найдем вместе пути решения.

Представьте себе Елену, менеджера по продажам. Она уже два года работает в компании с дружным коллективом. В целом, она успешно выполняет планы продаж и раньше работала с выдающимся усердием. Однако с течением времени ее инициатива угасла, и Елена стала раздражительной. Она медленнее справляется с повседневными задачами. Что же может сделать Елена, чтобы вновь почувствовать удовольствие от своей работы?

Сначала она может попробовать взять короткий отпуск или отгул. В это время она сможет отвлечься от работы и пересмотреть свои цели и ориентиры. Таким образом, она сможет выявить причины снижения своей мотивации. Если даже после отпуска Елене все равно трудно возвращаться на работу, и она продолжает испытывать раздражение, это может быть признаком профессионального выгорания.

Признаки профессионального выгорания, согласно американским социальным психологам Сьюзен Джексон и Кристине Маслах, включают в себя три компоненты:

Эмоциональное истощение: человек чувствует себя опустошенным, беспомощным, циничным, испытывает чувство вины и теряет эмпатию и надежду на лучшее. Деперсонализация и дегуманизация: это проявляется как отчуждение от собственной жизни, возможность отказываться от общепринятых норм поведения и увеличение агрессивности. Снижение ценности личных достижений: человек перестает видеть смысл в своей жизни, чувствует себя самозванцем и перестает вкладывать энергию в свою работу.

Профессиональное выгорание не всегда связано с карьерным тупиком; оно может быть его результатом, но не обязательно вызывается им.

Что же такое карьерный тупик?

Карьерный тупик — это прекращение профессионального развития. Давайте рассмотрим это на примере менеджера по продажам, Елены. У нее не только нет интереса к выполняемым задачам, но и она не видит перспектив для своего профессионального роста.

Чтобы понять, столкнулись ли вы с карьерным тупиком или профессиональным выгоранием, вам потребуется честно взглянуть внутрь себя и ответить на следующие вопросы:

Вы наслаждаетесь выполнением задач в рамках своей профессии? Желаете ли вы развиваться в своей профессии, учиться, следить за изменениями в отрасли? Если бы вы сменили место работы, будете ли вы чувствовать удовлетворение, работая в том же направлении? Или вам больше не хочется работать в данной сфере? Вы остаетесь на текущей позиции только потому, что не видите других возможностей, или у вас есть другие пути? Работа приносит вам чувство гордости?

Если ваше недовольство текущим положением связано с вашим рабочим местом, то, возможно, пришло время рассмотреть другие варианты на рынке труда и поискать другого работодателя. Отслеживание вакансий и требований работодателей может помочь вам быть в курсе изменений в вашей сфере и при необходимости получить дополнительное образование.

Если же ваши ответы на вышеперечисленные вопросы отрицательны, то, вероятно, вы находитесь в карьерном тупике и стоит рассмотреть другие направления для развития.

Как выбраться из карьерного тупика?

Выбраться из карьерного тупика может быть сложно, особенно если вы уже достигли определенных высот в своей области. Однако работая над тем, что приносит вам удовольствие, вы сможете добиться большего.

Переход из одной сферы в другую может занять от трех до пяти лет. Вот некоторые рекомендации, которые помогут вам более эффективно преодолеть карьерный тупик:

Изучите несколько интересующих вас областей сразу, так как иногда первое впечатление может обмануть, и нужно понимать, что вас действительно привлекает. Не спешите увольняться с текущей работы. Попробуйте начать плавный переход, возможно, совмещая старую и новую сферы. Присоединяйтесь к профессиональным сообществам в новой области, чтобы узнать больше о ее особенностях. Подготовьте финансовую подушку, так как уровень дохода в новой сфере может быть не таким высоким, как прежде. Начните с краткосрочных курсов и применяйте новые знания на практике. Не бойтесь совершать ошибки и рассматривайте их как часть процесса обучения и развития. Если стресс начинает сильно влиять на вас, не стесняйтесь обратиться к психологу или психотерапевту.

Карьерный тупик и профессиональное выгорание могут быть запутанными состояниями, но они имеют разные корни.