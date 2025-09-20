ИТ-грамотность для CxO: как понимать облака, API и машинное обучение

Если вы принимаете решения в бизнесе, базовая ИТ-грамотность — не опция, а необходимость. Иначе — зависимость от ИТ и риск ошибочных инвестиций.

Почему бизнес-лидерам пора «прокачать» ИТ-грамотность

CxO — это не про написание кода. Но сегодня, когда даже кофейня интегрируется с чат-ботами и API, игнорировать технологии — значит терять деньги и возможности.

В этой статье вы узнаете, какие базовые ИТ-понятия должен понимать любой руководитель: от облаков до машинного обучения. Простым языком и с примерами из реального бизнеса.

1. Облака: где хранятся и работают ваши данные

Что такое облако — и почему бизнес массово туда уходит

В переводе с английского cloud computing — это «облачные вычисления». На практике это значит, что вы не держите сервера у себя в офисе, а арендуете мощности у специализированного поставщика — например, Amazon Web Services (AWS), Microsoft Azure, Google Cloud или Яндекс Облако.

Как это работает? Вы размещаете свои сервисы, сайты, приложения и базы данных в инфраструктуре поставщика, а он обеспечивает их стабильную работу, безопасность, резервное копирование и масштабируемость.

📌 Термин: Облачные вычисления (cloud computing) — это модель, при которой вы получаете доступ к ИТ-ресурсам (мощности, программы, хранилище) через интернет по подписке, без необходимости покупать оборудование.

Почему это важно для руководителя:

Гибкость и скорость : вам не нужно покупать «железо» заранее — облако позволяет подключить нужные ресурсы за минуты. Например, при запуске нового проекта.

: вам не нужно покупать «железо» заранее — облако позволяет подключить нужные ресурсы за минуты. Например, при запуске нового проекта. Экономия : вы платите только за то, что используете. Нет капзатрат (капитальных вложений), нет затрат на обслуживание.

: вы платите только за то, что используете. Нет капзатрат (капитальных вложений), нет затрат на обслуживание. Надежность и безопасность: провайдеры обеспечивают отказоустойчивость, защиту от DDoS (перегрузки системы запросами) и регулярное обновление систем.

Практический пример:

Белорусская компания, занимающаяся онлайн-продажами, столкнулась с проблемой — собственный сервер не справлялся с нагрузкой в пиковые месяцы. После перехода в Яндекс Облако:

отказов стало почти в 5 раз меньше ;

; расходы на поддержку инфраструктуры снизились на 40% ;

; а главное — команда разработчиков сосредоточилась на продукте, а не на «пожарах» в системе.

2. API: чтобы ваши системы «разговаривали» между собой

Что такое API и зачем оно нужно бизнесу

API (Application Programming Interface — интерфейс программного взаимодействия) — это набор правил и команд, с помощью которых одна программа может «общаться» с другой.

Представьте, что у вас есть CRM, сайт и складская система. Без API они живут в разных мирах: заказы с сайта нужно вручную переносить в CRM, а остатки на складе проверять по телефону. С API — они интегрированы, данные передаются автоматически, ошибки исключаются.

📌 Простой пример: когда вы оплачиваете покупку на сайте, API связывает интернет-магазин с платёжной системой (например, банковским процессингом) и сообщает: «успешно, товар оплачен».

Почему это важно для руководителя:

Автоматизация процессов : без API невозможна настоящая цифровизация. Всё, что делается вручную — дублирование данных, проверки, пересылка Excel-файлов — можно автоматизировать через API.

: без API невозможна настоящая цифровизация. Всё, что делается вручную — дублирование данных, проверки, пересылка Excel-файлов — можно автоматизировать через API. Масштабируемость : добавлять новые сервисы и функции становится проще и дешевле.

: добавлять новые сервисы и функции становится проще и дешевле. Быстрая интеграция с внешними партнёрами: логистика, банки, маркетплейсы, поставщики — всё может быть подключено через API.

Пример из практики:

Розничная сеть подключила через API все свои кассы, склад и CRM. Это позволило:

уменьшить количество ошибок на кассе на 60% ,

, сократить обучение персонала,

а главное — получить единую аналитику по клиентам, товарам и продажам.

3. Машинное обучение: не магия, а инструмент прогнозирования

Что такое машинное обучение (ML) — простыми словами

Машинное обучение (ML — Machine Learning) — это технология, которая позволяет программам делать выводы на основе данных, без явного программирования.

Если обычный алгоритм чётко следует инструкциям («если X, то Y»), то в машинном обучении программа сама находит закономерности в исторических данных и начинает предсказывать будущие события.

📌 Пример: на основе поведения клиентов за последние 6 месяцев ML-модель может с высокой точностью предсказать, кто из них собирается уйти к конкуренту — и вовремя предложить скидку или звонок менеджера.

Что нужно понимать руководителю:

ML — это не искусственный интеллект в голливудском понимании. Это инструмент работы с большими объёмами данных для выявления паттернов.

Это инструмент работы с большими объёмами данных для выявления паттернов. Для хорошего результата нужны качественные данные . Если данные грязные или неполные — выводы модели будут ошибочными.

. Если данные грязные или неполные — выводы модели будут ошибочными. ML может автоматизировать сложные решения: от кредитного скоринга и ценообразования до персонализированного маркетинга.

Пример:

Белорусский банк внедрил ML-модель для оценки риска при выдаче кредитов. В результате:

количество одобренных, но проблемных займов снизилось на 25% ;

; среднее время на рассмотрение заявки — сократилось с 2 часов до 3 минут.

4. Технический долг: невидимая угроза роста

Что это такое?

Технический долг — это метафора, описывающая ситуацию, когда в проекте что-то сделано «наскорую руку», чтобы сэкономить время и ресурсы, но в будущем это требует переработки или вызывает проблемы.

📌 Простой пример: сделали сайт быстро и дёшево, без учёта масштабируемости — и через год он начинает «падать» при росте трафика. Переделка стоит вдвое дороже, чем если бы сделали сразу хорошо.

Почему это важно для CxO:

Долг накапливается незаметно — а «взрывается» в самый неподходящий момент: при запуске новых продуктов, при росте нагрузки, при интеграции новых систем.

— а «взрывается» в самый неподходящий момент: при запуске новых продуктов, при росте нагрузки, при интеграции новых систем. Он ограничивает бизнес — внедрение новых функций тормозится, сотрудники «зашиваются», а время выхода на рынок увеличивается.

— внедрение новых функций тормозится, сотрудники «зашиваются», а время выхода на рынок увеличивается. Игнорирование — стратегическая ошибка. Это не просто ИТ-проблема, это риск для бизнеса: потери клиентов, репутации и денег.

Что можно делать:

Запрашивать у ИТ-отдела или подрядчиков регулярный аудит состояния инфраструктуры.

Принимать решения о запуске ИТ-проектов не только по фичам, но и по архитектурной зрелости.

Признавать долг — и планировать его «погашение».

5. Цифровая зрелость: не про софт, а про управляемость

Что значит «цифрово зрелая компания»?

Это бизнес, в котором технологии не просто есть, а органично встроены в процессы, культуру и стратегию. То есть не просто "у нас стоит CRM", а "мы принимаем решения на основе данных, доступных в CRM в режиме реального времени".

📌 Важно: зрелость — это не сколько у вас программ, а как они интегрированы, как используются, кто ими управляет и насколько они улучшают работу.

5 уровней цифровой зрелости (по McKinsey):

Аналоговый уровень — всё на бумаге, Excel, ручной труд. Начальная автоматизация — отдельные программы, без связи друг с другом. Интеграция — системы объединены, данные передаются автоматически. Data-driven подход — решения принимаются на основе аналитики. Полноценная цифровая трансформация — ИТ встроено в стратегию и модель управления.

Как это понять и использовать:

Оцените свой уровень — честно. Где именно затыки? Где люди «ручками» делают то, что можно автоматизировать?

Заложите цифровую зрелость как часть стратегии — не только маркетинг или финансы, но и ИТ должны быть драйверами изменений.

Как это может повлиять на бизнес

ИТ-грамотность — это новая управленческая гигиена. Как финансовая или юридическая. Вы не обязаны разбираться в технологиях глубоко, но должны понимать базу, чтобы не слепо доверять, а осознанно выбирать.

Что стоит сделать прямо сейчас:

Попросите CTO или подрядчика составить карту ИТ-систем и краткий словарь ключевых терминов.

Проведите самооценку цифровой зрелости по пяти уровням McKinsey.

Включите ИТ-оценку в повестку стратегических сессий.