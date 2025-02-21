Как удерживать таланты и развивать бизнес с минимальными ресурсами?

HR 2025 — драйвер инноваций или наблюдатель? Это и многое другое обсудим 27 февраля, офлайн, в Москве, на встрече ВИЗАВИ Консалт.

Участие бесплатное (по подтверждению регистрации).

HR-сообщество вступает в новый год с новыми вызовами.

❓ Будет ли HR двигателем инноваций или займет роль наблюдателя?

❓ Какие инструменты помогут сохранять ключевые кадры и развивать бизнес в условиях ограниченных ресурсов?

❓ Как минимизировать риски внедрения инноваций и улучшить внутренние коммуникации?

Это и многое другое обсудим 27 февраля, офлайн, в Москве, на встрече ВИЗАВИ Консалт. Участие бесплатное (по подтверждению регистрации).

🔥 Что вас ждет?

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Разбор реальных кейсов, которые помогут преодолеть кадровые вызовы

Стратегии удержания и мотивации сотрудников, которые работают в 2025 году

Нетворкинг с коллегами по отрасли и топ-менеджерами крупнейших компаний

Дегустация вин – идеальный повод продолжить обсуждение в неформальной обстановке! 🍷

Гости – HRD и топ-менеджеры крупнейших компаний. Среди постоянных участников – коллеги из компаний Автобан, Алроса, Норникель, Яндекс, Бургер Кинг, ФосАгро, X5 Group, ОЗОН, ВТБ, Совкомбанка и многих других.

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