Как удерживать таланты и развивать бизнес с минимальными ресурсами?

HR 2025 — драйвер инноваций или наблюдатель? Это и многое другое обсудим 27 февраля, офлайн, в Москве, на встрече ВИЗАВИ Консалт.
Участие бесплатное (по подтверждению регистрации).
HR-сообщество вступает в новый год с новыми вызовами.
❓ Будет ли HR двигателем инноваций или займет роль наблюдателя?
❓ Какие инструменты помогут сохранять ключевые кадры и развивать бизнес в условиях ограниченных ресурсов?
❓ Как минимизировать риски внедрения инноваций и улучшить внутренние коммуникации?
Это и многое другое обсудим 27 февраля, офлайн, в Москве, на встрече ВИЗАВИ Консалт. Участие бесплатное (по подтверждению регистрации).
🔥 Что вас ждет?
- Свежие инсайты и дискуссии с топовыми HR-экспертами
- Разбор реальных кейсов, которые помогут преодолеть кадровые вызовы
- Стратегии удержания и мотивации сотрудников, которые работают в 2025 году
- Нетворкинг с коллегами по отрасли и топ-менеджерами крупнейших компаний
- Дегустация вин – идеальный повод продолжить обсуждение в неформальной обстановке! 🍷
Гости – HRD и топ-менеджеры крупнейших компаний. Среди постоянных участников – коллеги из компаний Автобан, Алроса, Норникель, Яндекс, Бургер Кинг, ФосАгро, X5 Group, ОЗОН, ВТБ, Совкомбанка и многих других.
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