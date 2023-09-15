L&D для руководителя бизнеса: чему, когда и как?

Подкаст Директора в рубрике "Разговор с бизнес-тренером". ТЕМА "L&D для руководителя бизнеса - чему надо учиться, когда найти время и как это организовать". В диалоге участвуют: Александр Самойлов - бизнес-тренер, специализирующийся на развитии персонала, и Алексей Колб - специалист по маркетинговым коммуникациям.

Вопросы, затрагиваемые в интервью