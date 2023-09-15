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L&D для руководителя бизнеса: чему, когда и как?

Информация о материале
L&D для любого бизнеса: чему, когда и как?

Подкаст Директора в рубрике "Разговор с бизнес-тренером". ТЕМА "L&D для руководителя бизнеса - чему надо учиться, когда найти время и как это организовать". В диалоге участвуют: Александр Самойлов - бизнес-тренер, специализирующийся на развитии персонала, и Алексей Колб - специалист по маркетинговым коммуникациям.

Вопросы, затрагиваемые в интервью

  1. Обучение и развитие руководителя компании - чему надо учиться?

  2. Как составить личный план обучения рукоодителя

  3. Самодиагностика и определение важных и первоочередных задач обучения?

  4. Есть ли "колесо баланса" для навыков и компетенций руководителя?

  5. Пошаговый план действия для руководителя - что и как делать, чтобы всегда быть на высоте.

 

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