L&D для руководителя бизнеса: чему, когда и как?

Подкаст Директора в рубрике "Разговор с бизнес-тренером". ТЕМА "L&D для руководителя бизнеса - чему надо учиться, когда найти время и как это организовать". В диалоге участвуют: Александр Самойлов - бизнес-тренер, специализирующийся на развитии персонала, и Алексей Колб - специалист по маркетинговым коммуникациям.
Вопросы, затрагиваемые в интервью
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Обучение и развитие руководителя компании - чему надо учиться?
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Как составить личный план обучения рукоодителя
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Самодиагностика и определение важных и первоочередных задач обучения?
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Есть ли "колесо баланса" для навыков и компетенций руководителя?
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Пошаговый план действия для руководителя - что и как делать, чтобы всегда быть на высоте.