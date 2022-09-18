Минсельхозпрод повысил минимальные экспортные цены на мясо

Установлены новые цены на товары, реализуемые по внешнеторговым договорам, экспорт которых регулируется государством.

С 8 сентября изменились предельные минимальные цены на некоторые виды мясной продукции при их поставке за рубеж. В частности, они повышены на мясо крупного рогатого скота - свежее, охлажденное и замороженное. Это предусмотрено постановлением Министерства сельского хозяйства и продовольствия №92 от 07.09.2022 г.

В настоящее время министерство регулирует минимальные экспортные цены на 7 групп товаров, куда, в том числе, входят: мясо КРС, молочная продукция сгущенная и сухая, сливочное масло и сыры разной жирности. Причем, сухая «молочка» в этом перечне появилась сравнительно недавно - 26 августа. Цены в перечне установлены в зависимости от региона экспорта. Таких регионов пять: Россия; страны ЕАЭС, кроме России; страны СНГ и Грузия, кроме стран ЕАЭС и Азербайджана; Азербайджан; страны «вне СНГ», кроме Грузии. Для РФ предельные цены устанавливаются в российских рублях и долларах (только на мясо), а для всех остальных регионов - исключительно в американской валюте.

Что касается изменений, вступающих в силу с 8 сентября: предельные минимальные экспортные цены на мясо выросли по всем категориям. Так, по свежему и охлажденному мясу взрослого КРС для почти всех регионов продажи на условиях FCA - завод-изготовитель они увеличились с 3,8 до 4 долл. за килограмм. А для стран «дальнего зарубежья» - не изменились (3,9 долл. за кг.).

Для общей информации: например, на масло сливочное минимальные экспортные цены сейчас составляют 450 российских руб./кг. (для РФ), 6,5 долл./кг. - для остальных стран ЕАЭС, 6,1 долл./кг. - для СНГ и Грузии (кроме ЕАЭС и Азербайджана), такие же цены для «дальнего зарубежья», а вот для Азербайджана - 6,2 долл./кг. Кстати, по большинству регулируемых позиций цены для «ближнего зарубежья» почему-то выше, чем для «дальнего». За исключением, пожалуй, только мяса молодняка КРС.

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