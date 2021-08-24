Беларусбанк и Белинвестбанк остались без рейтингов

Агентство Fitch Ratings подтвердило долгосрочные рейтинги двух белорусских госбанков, а потом… отозвало их.

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило долгосрочные рейтинги Беларусбанка и Белинвестбанка на уровне «B» с негативным прогнозом. После чего сразу же отозвало их в связи с введением в отношении Беларуси санкций. «Fitch отозвало рейтинги обоих банков по причине санкций, и больше не будет предоставлять рейтинги или аналитическое покрытие для этих банков. Fitch пересмотрит свое решение в случае отмены санкций», - заявили в агентстве.

Как отмечается в официальном комментарии, подтверждение рейтингов банков отражает незначительные изменения в части их кредитоспособности. Но в ближайшем будущем санкции могут оказать влияние на процесс фондирования этих банков. Введенные ограничения, по оценке Fitch, фактически отсекают им возможность новых заимствований на рынках долгового капитала ЕС и ограничивают доступность кредитов со сроком погашения более 90 дней. В комментарии также говорится, что уже на сегодняшний день активность обоих банков на рынке капитала ЕС ограничена, а доля европейского финансирования в пассивах Беларусбанка - ниже 5%, а у Белинвестбанка - ниже 2%. Хотя оба кредитных учреждения обладают достаточной ликвидностью для погашения предстоящих выплат контрагентам в ЕС.

По мнению Fitch, власти Беларуси будут продолжать оказывать поддержку этим банкам в случае необходимости. Однако проблемой может оказаться потенциально более слабое финансовое положение государства, что может сказаться на его способности оказать адекватную поддержку.

Как известно, в конце июня ЕС были приняты секторальные санкции против Беларуси, которые касаются, в том числе трех государственных банков (Беларусбанка, Белинвестбанка и Белагропромбанка). На эти банки завязано финансирование многих бюджетных программ и системообразующих предприятий страны.

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