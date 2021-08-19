Абсолютбанк приостановил ряд операций с физлицами

Проблемы возникли с переводами денег в иностранной валюте и с обслуживанием карт Visa.
На своем интернет-ресурсе банк уведомил клиентов о том, что приостанавливает осуществление некоторых операций с физическими лицами (кроме индивидуальных предпринимателей).
Как сообщается, для этой категории клиентов пока не будут осуществляться:
- переводы денежных средств (в том числе без открытия счета) в иностранной валюте, за исключением переводов в российских рублях и переводов на счета в банках-резидентах;
- выдача и обслуживание банковских платежных карточек международной платежной системы «VISA»;
- отправка и выдача переводов в международной системе «Western Union».
С чем это связано - не уточняется. Но многие интернет-ресурсы считают, что это является следствием санкций, введенных США, под которые, в том числе, попал и Абсолютбанк. На 1 января 2021 г. уставный фонд банка составлял 39 330,6 тыс. руб., нормативный капитал - 63 937,6 тыс. 99,94% в уставном фонде ЗАО «Абсолютбанк» принадлежит ООО «Интерсервис». До недавнего времени бенефициаром этой компании являлся белорусский бизнесмен Николай Воробей.
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