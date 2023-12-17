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Изменения в процедурах: уведомление о реорганизации организации

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Изменения в процедурах: уведомление о реорганизации организации

Согласно Указу № 376 от 27 ноября 2023 г., подписанному Президентом Беларуси Александром Лукашенко, вносятся изменения в административную процедуру «Внесение в электронный банк данных бланков документов и документов с определенной степенью защиты и печатной продукции сведений о реорганизации организации...»

 

Согласно нововведениям, с 29 ноября 2023 года, чтобы произвести изменения в Электронной Базе Данных (ЭБД) при реорганизации организации, правопреемнику (правопреемникам) необходимо направить уведомление в произвольной форме в налоговый орган. В уведомлении следует указать типы, коды, серии, номера бланков документов и их количество, которые требуется закрепить за правопреемником (правопреемниками). Соответствующие изменения в ЭБД будут внесены налоговым органом в течение 3 рабочих дней после получения уведомления.

 

Уведомление необходимо направить в налоговый орган не позднее месяца с даты государственной регистрации организации или, в случае реорганизации в форме присоединения, с даты внесения записи о прекращении деятельности присоединенного юридического лица в Единый государственный регистр юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

 

Важно отметить, что использование остатков бланков документов правопреемником (правопреемниками) реорганизованного юридического лица разрешено только после внесения соответствующих изменений в ЭБД. Налоговый орган вправе отказать в корректировке данных в случае предоставления недостоверных сведений, уведомив субъекта хозяйствования об отказе в течение 5 рабочихдней после получения уведомления.

 

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