Подкаст Директора: "EXIT-management - как правильно продать бизнес"

Подкаст Директора в рубрике "Операционное управление". Тема передачи: "EXIT-management - как правильно продать свой бизнес?". В обсуждении принимают участие: эксперт по организационному управлению Геннадий Терпиловский и специалист по маркетинговым коммуникациям Алексей Колб.
Вопросы, затрагиваемые в интервью
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Причины решения о продаже бизнеса - насколько они актуальны?
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Что влияет на цену продажи бизнеса.
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Какие самые распространенные подходы в оценке бизнеса.
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Документация бизнеса - не только имущественные, но и процессные, и кадровые.
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Когда и почему необходимо объявлять о продаже бизнеса клиентам и сотрудникам.
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Нюансы правоприемственности - если продаётся бизнес и если продаётся юридическое лицо.