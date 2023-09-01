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Подкаст Директора: "EXIT-management - как правильно продать бизнес"

Информация о материале
EXIT-management - как правильно продать бизнес

Подкаст Директора в рубрике "Операционное управление". Тема передачи: "EXIT-management - как правильно продать свой бизнес?". В обсуждении принимают участие: эксперт по организационному управлению Геннадий Терпиловский и специалист по маркетинговым коммуникациям Алексей Колб.

Вопросы, затрагиваемые в интервью

  1. Причины решения о продаже бизнеса - насколько они актуальны?

  2. Что влияет на цену продажи бизнеса.

  3. Какие самые распространенные подходы в оценке бизнеса.

  4. Документация бизнеса - не только имущественные, но и процессные, и кадровые.

  5. Когда и почему необходимо объявлять о продаже бизнеса клиентам и сотрудникам.

  6. Нюансы правоприемственности - если продаётся бизнес и если продаётся юридическое лицо.

 

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