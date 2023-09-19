Подкаст Директора: "EXIT-management - как передать свой бизнес детям?"

Подкаст Директора в рубрике 'Операционное управление'. Тема передачи: "EXIT-management - как передать свой бизнес детям?". В обсуждении принимают участие: эксперт по организационному управлению Геннадий Терпиловский и специалист по маркетинговым коммуникациям Алексей Колб.

Вопросы, затрагиваемые в интервью