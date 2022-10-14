Государство перераспределило акции ряда известных предприятий и банков

Ценные бумаги переведены из собственности административно-территориальных единиц в республиканскую, а также переданы в хозяйственное ведение крупных холдингов и в управление Госкомимуществу.

Правительство осуществило довольно крупное перераспределение акций белорусских предприятий, причем, предприятий известных и на значительные суммы. В частности, ценные бумаги 15-ти акционерных обществ были безвозмездно переведены из собственности административно-территориальных единиц в республиканскую, акции 10-ти предприятий, которые находятся в республиканской собственности, также безвозмездно переданы в хозяйственное ведение крупных госхолдингов, а принадлежащие Республике Беларусь акции еще 12-ти АО - во владение и распоряжение Государственного комитета по имуществу. Это предусмотрено постановлением правительства №660 от 4 октября.

Что здесь интересно, это довольно значительные объемы перераспределения ценных бумаг из регионов в центр. Например, в республиканскую собственность переведены акции Барановичской птицефабрики на более чем 1,355 млн руб., ОАО «Белшина» - почти на 1,6 млн руб., Брестского электромеханического завода - на 1,163 млн, ОАО «Керамин» - на более чем 2,243 млн, пинского объединения «Полесье» - почти на 1,37 млн. А также - 2 840 340 простых и 29 737 привилегированных акций Белинвестбанка номинальной стоимостью 0,02 рубля (более чем на 57,4 тыс. руб.), крупные объемы ценных бумаг ОАО «Красносельсксройматериалы» и др.

В хозяйственное ведение крупных госхолдингов также переданы принадлежащие Республике Беларусь акции на значительные суммы. Так, Управляющая компания холдинга «Белорусская цементная компания» получила акции Белорусского цементного завода на почти 9,8 млн рублей, акции ОАО «Кричевцементношифер» - на более чем 27 млн и др. А Управляющая компания холдинга «Агропромышленный холдинг Управления делами Президента Республики Беларусь» - акции ряда известных и крупных сельхозпредприятий: «Александрийское» (на почти 10,3 млн руб.), «АСБ-Агро Кухтичи» (544,8 тыс.), «Василишки» (около 6,25 млн), «Тихиничи» (более 5,1 млн), а также Пружанского молочного комбината (свыше 4,1 млн руб.).

Вероятно, в ряде случаев речь идет о взаимных расчетах в связи с задолженностью определенных регионов и предприятий. Вместе с тем, в списках встречаются и вполне успешные (по крайней мере, по данным из открытой отчетности за прошлые годы) АО - такие как Амкодор, Керамин, ряд банков и сельхозпредприятий.

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