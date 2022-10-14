Белстат и Нацбанк оценили динамику экспорта и импорта. Что получилось?

По информации статистического ведомства, Беларусь имеет положительное сальдо в торговле товарами. Данные о реальных денежных потоках, которые приводит Нацбанк, несколько отличаются.

По последним данным Белстата в области внешней торговли, которые обычно публикуются с месячной задержкой, в январе-августе 2022 г. внешнеторговый оборот товаров Республики Беларусь составил 47 144,5 млн долларов (по итогам июля - 40 518,6 млн). Товарный экспорт за 8 месяцев оценивался в 23 830,3 млн долларов, импорт - в 23 314,2 млн. Таким образом, судя по статистике отгрузок, страна имела на 1 сентября положительное сальдо в торговле товарами в размере 516,1 млн долларов.

Нужно отметить, что к концу августа внешнеторговый оборот товарами все еще не достиг уровня аналогичного периода прошлого года. В текущих ценах к январю-августу 2021-го он составил 93,2% (по итогам июля - 93,3%). Экспорт товаров к 8-ми месяцам прошлого года - 96,8% (месяц назад - 96,5%), импорт - 89,7% (90,3%). То есть, экспорт начинает постепенно ускоряться, а импорт - сокращается.

Интересные данные недавно опубликовал и Нацбанк. Они отражают реальные денежные поступления от экспорта, включая доходы и трансферты нефинансовых предприятий и домашних хозяйств. Согласно этой информации по итогам января-августа 2022 г. общие поступления средств от экспорта составили 29 564,9 млн долл., в том числе от экспорта товаров - 22 320,5 млн. А вот реальные платежи по импорту - 28 149,9 млн долл., в том числе по импорту товаров - 23 842,6 млн.

То есть, реальные денежные поступления от товарного экспорта - меньше, чем реальные платежи по импорту товаров более чем на 1,5 млрд долл. Это означает, что торгуем мы пока не очень эффективно, предоставляя большие отсрочки по платежам своим покупателям и преимущественно делаем сами предоплату по импорту. Кстати, по услугам реальные поступления от экспорта за 8 месяцев составили 6 450,9 млн. долл., а платежи по импорту - 2 853,3 млн., что доказывает более высокую конкурентоспособность услуг отечественных компаний.

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