Белорусский экспорт упал в объемах, но вырос в цене

Благодаря росту валютных цен на экспортируемую белорусскими производителями продукцию на 30-40%, профицит внешней торговли товарами в июле составил почти 249 млн долларов.

В Беларуси в июне-июле случилось очередное экономическое чудо - товарное внешнеторговое сальдо, которое у нас в основном всегда находится в отрицательной зоне, за два отчетных месяца поставило рекорд: +612,9 млн долларов. Для сравнения: даже в крайне благополучном январе эта цифра составляла около +246 млн, а с февраля по апрель привычно «минусовала»: соответственно -434,1 млн, -169,3 млн и -140,6 млн. Но затем ситуация коренным образом изменилась: в мае сальдо выросло до +74,8 млн, в июне до + 364,1 млн.

Как отмечают аналитики Евразийского банка развития, физические объемы экспорта в июле оставались на 25-30% ниже уровня аналогичного месяца прошлого года. «Секрет» же заключается в росте долларовых цен на экспортируемую страной продукцию примерно на 30-40% к прошлому году. Так, например, рост стоимости товаров, поставляемых в страны СНГ, являющиеся сейчас потребителями большей части белорусского экспорта, в июне составил около 20%, а в июле еще 17%.

В целом за январь-июль 2022 года внешнеторговый оборот товарами Беларуси по данным Белстата составил 40 518,6 млн долларов. В том числе: экспорт - 20 354,1 млн, импорт - 20 164,5 млн, сальдо - 189,6 млн. Причем внешнеторговое товарное сальдо страны со странами СНГ улучшается (по итогам полугодия оно составляло -460,8 млн долл., а за 7 месяцев - уже -63,8 млн). А со странами «дальнего зарубежья» - ухудшается. За полугодие профицит здесь составлял 401,6 млн долл., а за 7 месяцев - снизился до 253,4 млн, так как в июле в товарной торговле «вне СНГ» образовался «минус» в размере -148,2 млн долл.

По мнению специалистов ЕАБР, хотя в этом году физические объемы белорусского экспорта будут оставаться пониженными, переориентация товарных потоков на Россию (где ощущается дефицит многих товаров), а также благоприятная ценовая ситуация, будут положительно сказываться на результатах внешней торговли страны. И по итогам года внешнеторговое сальдо может оказаться выше, чем в 2021-м.

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