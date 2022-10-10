Падение авторынка продолжает бить рекорды

За сентябрь дилерам удалось продать только 374 автомобиля. Это в 10 раз меньше, чем год назад. В БАА говорят, что проблема в сокращении официальных поставок и росте «параллельного импорта».

Официальный автомобильный рынок новых легковых автомобилей в сентябре 2022 года рухнул в 10 раз по сравнению с сентябрем 2021 года. Все вместе белорусские дилеры продали лишь 374 автомобиля, что на 90,4% меньше, чем год назад.

В Белорусской Автомобильной Ассоциации отмечают, что даже в прошлом году (хотя уже тогда дефицит автомобилей уже ощущался довольно остро) любая массовая марка в одиночку могла продавать до 400 автомобилей в месяц, а в 2019-м эта цифра доходила до 700. С начала лета лидером официальных продаж является марка Geely. В сентябре было реализовано 115 автомобилей этого бренда. По итогам 9 месяцев 2022 г. лидирует LADA с результатом 3 573 автомобилей.

Сергей САМОЙЛО, член Правления БАА, исполнительный директор холдинга Атлант‐М так прокомментировал ситуацию на рынке:

- Нужно понимать, что официальный автомобильный рынок - это поставки автомобилей по официальным каналам от завода - к дилеру. Мы долгое время жили в мире цивилизованных прозрачных поставок, квот от заводов, дилерской сети, закупающей новые машины только напрямую от заводов. В период санкций и постепенного ухода с рынка (или временной «заморозки» деятельности) большинства марок очевидно, что львиная доля нынешних продаж новых (или почти новых, с небольшим пробегом) автомобилей - это те поставки, которые мы называем параллельным импортом, которые закупаются уже по другим каналам и привозятся в Беларусь с усложненной логистикой и другим ценообразованием. Количество таких поставок может в разы превышать официальные. И реальный объем рынка может быть и в два‐три раза выше.

Также очевидно, что на рынке выросло число посредников, которые предлагают привезти автомобиль (и с пробегом, и новый, или почти новый) под заказ. На дорогах я наблюдаю все больше автомобилей китайских брендов или моделей, которые раньше не продавали официальные дилеры (т.е. они предназначены для других рынков). Это та реальность, в которой мы живем. Также возросло количество электромобилей, которые пока что отсутствуют в каналах официальных поставок в принципе (кроме Geely, стартовавшей продажи Geometry C, но пока не вышедшей на запланированный объем производства).

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