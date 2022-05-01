Продажи новых автомобилей за I квартал упали на 8,6%

Но белорусские автодилеры говорят, что это еще цветочки, и прогнозируют спад продаж легковых авто по итогам года на 45%, а коммерческих – в два раза.

Состояние у дилеров было тревожным задолго до начала военного конфликта в Украине. Еще в ноябре в Автомобильной ассоциации БАА выражали обеспокоенность ростом цен и дефицитом новых автомобилей из-за нехватки чипов на мировом рынке. По итогам января-марта в Беларуси было продано 9 087 новых автомобилей, что на 8,6% меньше, чем за аналогичный период 2021-го. При этом продажи именно за март (3 197 машин) оказались даже выше прогноза и всего на 5% уступили февральским, что в 10 раз меньше потерь российского рынка за тот же период.

С другой стороны очевидно, что ситуация на рынке меняется. Не случайно в БАА назвали март «лебединой песней» отечественного автомобильного бизнеса. «Белорусские автодилеры сумели сдержать обвал рынка за счет наличия автомобилей на складах и временного обесценивания российского рубля к белорусской валюте, - говорит председатель общего собрания БАА Сергей Варивода. - Но тотальная зависимость рынка новых автомобилей нашей страны от восточных соседей не оставляет шанса белорусским автодилерам удержать рынок от более глубокого падения уже в ближайшие месяцы».

Напомним, что в России сейчас идет массовое сокращение производства автомобилей в связи с уходом с рынка ряда крупных зарубежных автоконцернов и проблем с комплектующими. Поэтому новый прогноз БАА предполагает ускорение динамики падения автомобильного рынка, начиная со второго квартала текущего года. Сокращение рынка дилерских продаж к уровню прошлого года по группе легковых автомобилей составит по этому прогнозу около 45%, а рынок LCV (легкие коммерческие авто) упадет вдвое. Напомним, что продажи новых авто падают в Беларуси третий год подряд. В 2020-м - на 18,2%, в 2021-м - на 11,2%.

«По мнению членов ассоциации, продажи новых легковых автомобилей участниками БАА во втором-четвертом кварталах текущего года составят 13-14 тыс. ед., а в течение календарного года - 22-23 тыс. ед., - говорит Сергей Варивода. - Продажи легких коммерческих автомобилей составят соответственно 1,9-2,1 тыс. ед. и 2,7-2,9 тыс. единиц. Ключевым фактором такого замедления продаж является значительный рост цен на автомобили, в том числе цен, номинированных в популярных для накопления валютах. Дополнительно к импортируемой инфляции, рост цен в национальной валюте подогревается укреплением курса российского рубля к белорусскому. Уровень обеспеченности автодилеров запасными частями для гарантийного и постгарантийного ремонта оценивается руководителями в размере чуть более 50%».

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