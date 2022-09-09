Финансирование госпрограмм увеличено на 147,78 млн рублей

После очередного изменения постановления Совмина №87 на кредиты в рамках государственных программ и мероприятий Банк развития в текущем году в совокупности направит более 1,3 млрд рублей.

В постановление правительства №87 от 18 февраля 2022 г «О кредитовании государственных программ и мероприятий в 2022 году» уже несколько раз вносились поправки в части увеличения расходов. Очередное изменение принято Совмином 5 сентября 2022 г. постановлением №587. Оно предусматривает увеличение финансирования госпрограмм на 147,78 млн рублей.

Эти средства будут выделены Банку развития для кредитной поддержки субъектов хозяйствования в рамках государственных программ и мероприятий по решениям Президента Республики Беларусь. С учетом этого изменения общий объем средств, выделенных банку на эти цели, составит 1331,556 млн рублей.

В Плане финансирования Банком развития государственных программ и мероприятий в 2022 году упоминаются как целые отрасли, так и конкретные предприятия. Так, например, по госпрограмме «Аграрный бизнес» в текущем году выделено 246,514 млн рублей, на приобретение имущества для передачи в лизинг в рамках Указа №146 от 2 апреля 2015 г. - 615 млн, на финансирование по решениям президента (с учетом последних изменений) - 362,563 млн.

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