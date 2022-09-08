Предприятия-нерезиденты стали валютными донорами Беларуси

С начала года они продали «чистыми» на внутреннем рынке почти 1,2 млрд долларов. Причем, около 800 млн - за последние три месяца. Именно эти неожиданно большие продажи в последнее время формируют в стране профицит валюты.

С продажей валюты субъектами хозяйствования-нерезидентами в последние три месяца творится что-то непонятное. Согласно данным Нацбанка за 8 месяцев 2022 г. они продали в Беларуси на чистой основе 1194,7 млн долларов. Но самое интересное, что львиная доля этих продаж (795 млн) пришлась на июнь-август. В июне «нерезы» продали чистыми 264,5 млн долл., в июле - 213,3 млн, а в августе - вообще 317,2 млн. Возможно, что кто-то заводит (или возвращает?) валюту в страну, хотя достоверных данных об этом нет.

В любом случае, именно эти поступления поддерживают профицит СКВ на валютном рынке, благоприятно сказываются на курсе белорусского рубля и помогают Нацбанку пополнять золотовалютные резервы. Потому что без учета нерезидентов за 8 месяцев на рынке наблюдалась бы не чистая продажа, а чистая покупка валюты в размере более 640 млн долларов. Что касается ЗВР, то в августе они как раз уменьшились на 97,6 млн долларов. Почему это произошло при таком профиците валюты и в условиях расчетов по евробондам рублями, тоже не совсем ясно. К сожалению, Нацбанк теперь не публикует информацию о том, куда тратятся средства из резервов.

Основными покупателями СКВ за январь-август в Беларуси являются предприятия, на долю которых чистыми приходится покупка свыше 780 млн долл., в том числе 283 млн - только за август. На втором месте банки - более 358 млн, хотя в августе они как раз выступили в роли продавца (-20,1 млн). А население за текущий год продало СКВ почти на 500 млн, в том числе за август - 54,6 млн чистыми.

Резюмируя, можно сказать, что информация государственных органов и Нацбанка о достаточно стабильной финансовой ситуации в стране косвенно подтверждается операциями на валютном рынке. Тем более, что у белорусских экспортеров сейчас сложилась очень благоприятная ценовая ситуация (+30-40% роста цен по ряду товарных групп). Кстати, по времени это совпадает с увеличением объемов продажи валюты нерезидентами!

Но нужно понимать, что когда мы говорим о чистой продаже сотен миллионов валюты, в большинстве случаев сейчас это могут быть уже не доллары и евро, а российские рубли, юани и даже валюты стран ЕАЭС. А значит, наш рынок становится все более зависимым от состояния этих валют. Кроме того, постепенно восстанавливается импорт, в том числе «параллельный», что в перспективе также будет вымывать СКВ. Так что можно предположить, что к концу года или началу 2023-го ситуация может измениться.

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