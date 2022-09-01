В Беларуси откорректировали налоговое законодательство

Подписан Указ, меняющий налогообложение некоторых хозяйственных операций. В частности, расширен перечень видов деятельности с нулевой ставкой НДС, сокращены сроки возврата и зачета этого налога.

Изменения в отдельные положения налогового законодательства внесены Указом №298 от 24 августа 2022 года. Они касаются налогообложения некоторых хозяйственных операций, правил использования нулевой ставки налога на добавленную стоимость, сроков возврата и зачета НДС, правил уплаты и использования льгот по платежам на землю. Как сообщается, документ принят с учетом правоприменительной практики и направлен на улучшение условий хозяйствования в сложившейся экономической ситуации.

Основные изменения связаны с уплатой налога на добавленную стоимость. От уплаты этого налога освобождаются некоторые виды работ и услуг. Например, при оказании услуг в сфере научно-ориентированного образования. Речь идет о платных услугах в аспирантуре и докторантуре. Кроме того, от уплаты налога на добавленную стоимость освобождены операции по безвозмездной передаче государственным эксплуатационным организациям результатов реконструкции, модернизации и ремонта объектов инженерной и транспортной инфраструктуры, совершенные до 1 января 2021 года. Изменено также определение налоговой базы при лизинге автомобильной техники, приобретенной без НДС.

Под нулевую ставку налога на добавленную стоимость теперь попадают услуги, оказанные белорусскими автоперевозчиками, по перевозке грузов из/в стран Евросоюза в части маршрутов, начинающихся и заканчивающихся на территории Беларуси. Данные услуги признаны экспортируемыми. Срок зачета (возврата) НДС, согласно Указу, сокращен до 5 рабочих дней. Кроме того, в документе продублирована установленная правительством льгота по отсрочке (рассрочке) уплаты ввозных таможенных пошлин и НДС, а также расширены случаи ее предоставления.

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