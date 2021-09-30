Количество малых предприятий продолжает сокращаться

Несмотря на принятие очередной госпрограммы, малый бизнес Беларуси за 8 месяцев 2021 года потерял свыше 4 тыс. компаний.

29 января 2021 г. постановлением Совета Министров № 56 была утверждена Государственная программа «Малое и среднее предпринимательство» на 2021-2025 годы. Согласно этому документу планировалось довести удельный вес валовой добавленной стоимости, формируемой субъектами малого и среднего предпринимательства, до 33%. Однако, похоже, что перечисленные в программе целевые ориентиры останутся благими пожеланиями тех, кто их писал.

Как следует из официальной статистики, за 8 месяцев 2021 года Беларусь потеряла более 4 тыс. малых предприятий - их количество сократилось со 102,2 до 98,1 тыс. По белорусской методике к таким организациям относятся компании, в которых работают от 16 до 100 человек. А микробизнесом считаются юрлица с персоналом от 1 до 15 человек.

Для сравнения: за аналогичный период прошлого года количество малых компаний уменьшилось со 104,5 до 102,8 тыс. Так что относительно трудного 2020 года темпы ликвидации малого бизнеса удвоились! Падает и удельный вес налоговых поступлений от малых компаний в общем объеме налогов и сборов. Если по итогам января-августа 2020-го он составлял 26,8%, то за такой же период 2021-го - 24,9%.

Что настораживает: в 2021 году практически незаметен процесс укрупнения бизнеса - перехода компаний из числа малых в категорию средних. В Беларуси к среднему бизнесу относят организации с персоналом от 101 до 250 человек. Так вот, с 1 января по 1 сентября количество средних бизнесов в стране осталось на отметке в 2152 организации. Можно предположить, что если какие-то малые компании и переходят в разряд средних, то в 2021 году это идет на фоне выпадения «старых» бизнесов.

Источник: banki24.by

Ссылки по теме:

Малый и средний бизнес обеспечивает более 26% ВВП Беларуси

Малый бизнес недоволен нарушениями антимонопольного законодательства