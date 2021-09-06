Стали известны крупнейшие налогоплательщики Минска

10 компаний обеспечили треть налоговых поступлений белорусской столицы.

Как сообщают СМИ со ссылкой на столичную инспекцию МНС, лидирует по объемам поступлений в местный бюджет ОАО «Газпром трансгаз Беларусь». Белорусская дочка российского газового монополиста является крупнейшим налогоплательщиком в Минске уже несколько лет.

Всего за январь-июль текущего года столичные налогоплательщики направили в консолидированный бюджет 9 954,9 млн рублей. Почти треть этих средств обеспечили 10 крупных субъектов хозяйствования.

Вот как выглядит ТОП-10 налогоплательщиков Минска: ОАО «Газпром трансгаз Беларусь», ООО «Табак-Инвест», СООО «Мобильные ТелеСистемы», Минское республиканское унитарное предприятие электроэнергетики «Минскэнерго», ОАО «СБ «Беларусбанк», иностранное предприятие «Славнефтехим», компания «А1», ЗАО «Новая нефтяная компания», ОАО «Минск Кристалл» - управляющая компания холдинга «Минск Кристалл Групп», ЗАО «Минский завод виноградных вин».

По данным налоговиков, негосударственный сектор экономики лидирует в структуре поступлений по категориям плательщиков с удельным весом 78,9%. В том числе чистый вклад негосударственного сектора в городскую казну составляет 75,4%. На организации государственного сектора приходится 21,1% всех поступлений, вклад индивидуальных предпринимателей - 2%, физических лиц - 1,5%.

Источник: sputnik.by

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