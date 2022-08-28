Количество налоговых проверок уменьшилось, но нарушений выявлено больше

В Министерстве по налогам и сборам рассказали о результатах контрольной деятельности в отношении бизнеса и физлиц в I полугодии.

В I полугодии 2022 года налоговыми органами было проведено 838 проверок субъектов хозяйствования. В результате предъявлено к уплате 104 млн рублей. В сопоставимых ценах это составляет 114,9% к I полугодию 2021 года. При этом количество проверок по сравнению с аналогичным периодом прошлого года уменьшилось на 27,8%.

Как сообщают в МНС, «в целях снижения проверочной нагрузки на бизнес в условиях санкционного давления» с марта этого года из плана полностью исключены выборочные проверки. При этом контрольная работа налоговой службы была сконцентрирована на камеральных проверках, которые позволяют дистанционно, без вмешательства в деятельность субъектов хозяйствования, выявить признаки нарушений и уведомить об этом плательщиков для возможности добровольно уточнить свои налоговые обязательства и доплатить налоги без привлечения к административной и уголовной ответственности.

По данным налогового ведомства, по результатам камерального контроля в I полугодии сумма налогов, подлежащая доплате, по сравнению с представленными плательщиками налоговыми декларациями, составила 214,9 млн рублей (+25,4% в сопоставимых ценах или на 43,5 млн. рублей больше, чем в I полугодии 2021 года). Органы МНС сейчас особенно тщательно проверяют полноту уплаты налоговых платежей в бюджет, в том числе уплату налога на добавленную стоимость с целью пресечения случаев его необоснованного возврата. В частности, за январь-июнь сообщается о предотвращен необоснованного возврата и зачета НДС на сумму 73,4 млн рублей.

Довольно много нарушений налоговики установили при проверках выплаты заработной платы и иных доходов физическим лицам, в том числе, случаев выплаты заработной платы «в конвертах». Согласно данным МНС, факты неуплаты или несвоевременной уплаты подоходного налога установлены по результатам 471 проверки, после чего было доначислено 20,5 млн рублей подоходного налога, что в два с лишним раза больше, чем в 2021 году (8,7 млн).

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