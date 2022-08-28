Страховой бизнес становится менее доходным

Итоги I полугодия свидетельствуют, что страховые взносы не успевают за инфляцией, а выплаты по страховым случаям растут.

В январе-июне 2022 года взносы, собранные страховыми организациями Беларуси по прямому страхованию и сострахованию составили 913,4 млн рублей, или 104,4% к аналогичному периоду 2021 года. Выплаты страхового возмещения и страхового обеспечения за полугодие составили 608,75 млн рублей (+16% к январю-июню 2021-го). Эти данные приводятся в очередном отчете Министерства финансов.

Первый вывод, который напрашивается при анализе статистики за полугодие, - страховой рынок все больше проигрывает в соревновании с инфляцией. Эту тенденцию мы отмечали еще в I квартале, но сейчас она заметно усугубилась. В рублевом эквиваленте темпы роста страховых взносов составили всего 4,4%. Для сравнения: индекс потребительских цен на товары и услуги в июне 2022 г по сравнению с декабрем 2021 г составил 113,1%, а в годовом выражении - 117,6%.

Что касается выплат, то здесь все выглядит еще более грустно для страховых организаций - доля страхового возмещения и обеспечения растет в Беларуси уже несколько лет. В этом году, по сравнению с данными на 1.06.2021 г., страховщики выплатили клиентам на 97,25 млн руб. больше, а доля выплат в общем объеме собранных взносов составила 66,6%. Это значительно больше, чем в аналогичном периоде 2021-го (58,5%) и, тем более, 2020-го (51,9%). То есть, маржинальность страхового бизнеса падает.

Причем, за второй квартал очень сильно ухудшилась доходность добровольных видов страхования. В общем их доля на рынке значительно выше, чем обязательных - 601,3 млн рублей, или 65,8%. Но из общего объема выплат за I полугодие на долю добровольных видов страхования приходится 418,44 млн рублей (68,7%), а обязательных - только 190,31 млн (31,3%). А из взносов, собранных конкретно по видам добровольного страхования, на выплаты клиентам ушло порядка 70%, тогда как выплаты из взносов по обязательным видам составили 61%. Интересно, что еще 3 месяца назад ситуация была противоположной: тогда по добровольным видам страховщики выплатили лишь чуть более 54% собранных взносов, а по обязательным - 65%.

С чем это связано судить сложно, можно только предполагать. Структура страховых взносов и страховых выплат говорит о том, что объемы взносов по некоторым видам добровольного страхования заметно сократились. Например, такой вид как «страхование предпринимательского риска», по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, принес только около 56,4% взносов, а раздел «прочие» (куда входит, в том числе страхование строительно-монтажных рисков) - вообще менее 49%. Уменьшились объемы взносов и по таким статьям как «добровольное страхование ответственности» (чуть более 81% к 1.07.2021 г.), и «имущественное страхование» (порядка 93%). Зато резко увеличились выплаты: по страхованию медицинских расходов - 134% к аналогичному периоду прошлого года, страхованию жизни - почти 162%, страхованию дополнительной пенсии - около 166%, а по тем самым «прочим» видам добровольного страхования - почти 311%.

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