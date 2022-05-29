Рынок страхования растет медленнее инфляции

За I квартал 2022 года страховые компании собрали взносов на 6,2% больше, чем за такой же период в 2021-м. А годовая инфляция по итогам марта составила почти 16%.

Минфин Беларуси опубликовал основные показатели страхового рынка за I квартал 2022 года. Из них можно сделать несколько любопытных наблюдений. Начнем с того, что взносы, полученные страховыми организациями по прямому страхованию и сострахованию составили 476,8 млн рублей, что на 6,2% превышает показатель аналогичного периода прошлого года. Это совсем неплохо, учитывая, что эффект низкой базы здесь ни при чем (в январе-марте 2021-го рост к I кварталу 2020-го составлял вообще 18,2%).

Но эти 6,2% могли выглядеть еще красивее, если бы не гигантская инфляция в 15,9% в среднем по году на 1 апреля. В результате мы имеем обесценивание взносов, которые у нас, как известно, собираются в рублях и, соответственно, обесценивание доходов страховщиков и страховых возмещений. А как работают в условиях такой инфляции компании, осуществляющие накопительное страхование, вообще непонятно.

Второй момент касается доли страховых выплат. Минфин сообщает, что за 1 квартал 2022 года выплаты страхового возмещения и страхового обеспечения в целом по республике составили 273,7 млн рублей. Уровень страховых выплат в общей сумме страховых взносов - 57,4%. Это совсем немного, учитывая, что по итогам прошлого года эта цифра составила 62,8%.

А вот если сравнить долю выплат в собранных взносах по добровольному и обязательному страхованию, то получается интересно. В общем объеме выплаченного возмещения доля добровольного страхования вдвое больше, чем обязательного - 184 млн рублей против 89,7 млн. Но при этом по добровольным видам страховщики выплатили лишь чуть более 54% собранных взносов, а по обязательным - все 65%. Это означает, что добровольное страхование значительно более доходное занятие, чем обязательное, как бы странно это ни звучало.

Есть еще несколько интересных цифр. Например, в структуре страховых взносов по добровольным видам страхования за январь-март 2022 г. на долю личного страхования приходится 48%, имущественного - 42,9%, страхования ответственности - 5,3%, комплексного страхования - 3,8%. Если сравнить это с аналогичным периодом прошлого года, то легко обнаружить, что доля личного страхования увеличилась на 7,4%, а имущественного, наоборот, уменьшилась на 5,6%. Чтобы понять, с чем это связано, надо смотреть статистику в разрезе видов страхования, но мы ее пока не имеем.

Можно добавить, что, как и в прошлом году, на рынке доминирует государственный страховщик - компания «Белгосстрах», на долю которой, как и в 2021-м, приходится около 45% собираемых взносов.

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