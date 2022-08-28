Производство в июле снова сократилось - и к июню, и к предыдущему году

В январе-июле белорусская промышленность произвела продукции на 95,2 млрд рублей, что на 6,2% меньше, чем за аналогичный период 2021 года.

За 7 месяцев 2022 г. объем промышленного производства в Беларуси в текущих ценах составил 95,2 млрд. рублей, а в сопоставимых - 93,8% к январю-июлю 2021-го. То есть, в годовом исчислении снижение объемов выпуска продукции составило 6,2%. По итогам полугодия оно было ровно на процент меньшим - 5,2%. Таким образом, темпы снижения объемов производства ускорились, сообщает Белстат.

За предыдущий месяц белорусская промышленность произвела продукции на 13,86 млрд рублей. Это больше, чем в мае (12,44 млрд), но меньше, чем в июне (13,94 млрд). Сокращение объемов отмечается по всем сегментам. В первую очередь, конечно, это касается обрабатывающей промышленности, где к аналогичному периоду 2021 г. вал упал до 92,9% (месяцем ранее - 94%). Правда, в июле производство здесь немного выросло, по сравнению с предыдущим месяцем. Кроме того, свежая статистика показывает, что, несмотря на снижение выпуска в годовом выражении, в финансовом плане обрабатывающая промышленность чувствует себя неплохо. В отрасли за 6 месяцев 2022 г. самая высокая рентабельность по стране - 19%. А прибыль по сравнению с первой половиной прошлого года выросла на 24%.

Другие отрасли промышленности в июле также снизили объемы производства в годовом выражении. Так, в газо- и электроснабжении они упали к аналогичному периоду 2021-го до 97,4% (месяц назад - 97,6%), в деятельности по «водоснабжению, сбору, обработке, удалению отходов и ликвидации загрязнений» - до 98,6% (в июне - 99,1%). А в горнодобывающей промышленности хотя и сохраняется годовой рост (102,2%), но он демонстрирует отрицательную динамику: в июне - 102,7%, мае - 103,3%, апреле - 104,3%.

Ссылки по теме:

Промышленность за 6 месяцев показала минус 5,2% к июню 2021-го

Промышленность сработала в I квартале на уровне прошлого года