Промышленность за 6 месяцев показала минус 5,2% к июню 2021-го

Это произошло несмотря на локальный успех в июне - за этот месяц промышленное производство, по сравнению с маем, выросло почти на 7%.

Объем промышленного производства в первом полугодии 2022 г. в текущих ценах составил 81,3 млрд. рублей, а в сопоставимых ценах - 94,8% к уровню первого полугодия 2021 г. То есть, отрасль сработала в первом полугодии с минусом в 5,2% к аналогичному периоду прошлого года, сообщает Белстат.

При этом к маю промышленное производство в стране выросло на 6,8%, что является локальным достижением. Потому что в апреле и мае наблюдалось снижение объемов к предыдущему месяцу соответственно на 10,6 и 11%. Тем не менее, в годовом выражении снижение объемов производства ускорилось: за январь-апрель оно сократилось к аналогичному периоду прошлого года на 2,5%, а за январь-май - на 4,2%.

Как и месяц назад, основной минус пришелся на обрабатывающую промышленность, которая произвела продукции к январю-июню 2021-го на 94%. Здесь также растет отрицательная динамика - месяц назад эта цифра составляла 95%. Единственным растущим сегментом в отрасли является горнодобывающая промышленность с результатом в 102,7%, но эта цифра ниже, чем мае (103,3%) и апреле (104,3%).

Кроме того, в промышленности продолжают накапливаться складские запасы: на 1 апреля они оценивались Белстатом в 6,721 млрд руб. (на 1.04.2021 - 5,591 млрд), а на 1 мая - 7,400 млрд (на 1.05.2021 - 5,548 млрд).

Между тем, по итогам последней коллегии Министерства промышленности, где были подведены предварительные итоги первого полугодия, обстановка в отрасли была оценена как вполне спокойная. «За истекший период Министерством промышленности обеспечено выполнение всех доведенных главой государства и правительством ключевых показателей эффективности работы отрасли. Успешно решаются задачи дальнейшего развития промышленного потенциала страны», - отметили в ведомстве.

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