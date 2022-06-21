В мае промышленное производство снова снизилось

По сравнению с аналогичным месяцем прошлого года падение составило 11%, а по итогам пяти месяцев 2022 г. промпроизводство сократилось на 4,2%.

Национальный статистический комитет опубликовал информацию по объемам промышленного производства за январь-май. По этим данным за пять месяцев текущего года белорусская промышленность выпустила продукции на 67 378,3 млн рублей, что в сопоставимых ценах к аналогичному периоду прошлого года составляет 95,8%. Конкретно за май объем промышленного производства составил 12 983,6 млн руб., что на 11% меньше, чем за аналогичный месяц 2021 года.

Таким образом, снижение темпов промпроизводства в стране ускорилось. Если за январь-апрель оно упало к аналогичному периоду прошлого года на 2,5%, то за январь-май - на 4,2%. В апреле-2022 промышленность снизила выпуск продукции к апрелю-2021 на 10,6%, а в мае-2022 к маю-2021 - на 11%. Самое существенное снижение показывает обрабатывающая промышленность, где объем производства в сопоставимых ценах за 5 месяцев текущего года составил 95% к январю-маю 2021-го.

В региональном разрезе наиболее значительно снизилось производство на промпредприятиях Минской области (88,5% к аналогичному периоду прошлого года) и Витебской области (94,6%). В Гомельской и Брестской областях этот показатель составил 96,3% к январю-маю 2021 г., в Могилевской - 97,1%, в г. Минске - 99,5%, в Гродненской обл. - 102%.

Ранее министр промышленности Беларуси Петр Пархомчик сообщил, что подведомственные министерству промышленные предприятия за первые пять месяцев этого года нарастили выпуск продукции на 9,3% по сравнению с таким же периодом 2021-го. По словам министра темп роста производства МТЗ за этот период в натуральном выражении составил 107,8%, БЕЛАЗа - 135%, комбайнов на «Госельмаше» - 116%, производство пассажирского транспорта на МАЗе составило 110%, грузового транспорта - 108%, трансформаторов - 103%. Как эти данные коррелируются с цифрами Белстата? Вероятно, руководитель министерства озвучил физические объемы, но в стоимостном выражении и при использовании сопоставимых цен, как видим, картина радикально отличается.

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