Вкладчики начали возвращаться в банки

Нацбанк опубликовал подробный отчет об объемах и основных трендах белорусского рынка депозитов. Спойлер: растет доля безотзывных рублевых вкладов, что означает неожиданно высокую степень доверия к системе.

Не так давно мы опубликовали краткий обзор ситуации на рынке банковских депозитов с цифрами, которые озвучил начальник Главного управления монетарной политики и экономического анализа Нацбанка Дмитрий Мурин на заседании правления регулятора 21 июля. В соответствии с данными регулятора, в валютном эквиваленте за второй квартал объем банковских вкладов предприятий и населения в стране увеличился более чем 813 млн долларов. Это позволило предположить, что депозитный рынок после провального I квартала вернулся к росту. Новая информация, опубликованная Нацбанком в рамках аналитического обзора «Знай своего клиента», такой вывод подтверждает и позволяет отметить несколько новых трендов на этом рынке.

Первое. Опережающими темпами растет доля рублевых вкладов населения. За II квартал 2022 г. доля депозитов граждан в национальной валюте увеличилась с 32,5 до 37,6%. На 1 июля т.г. они составили 5,8 млрд рублей, увеличившись по сравнению с 1 апреля на 434 млн. рублей, или на 8,1%. Вклады в иностранной валюте в долларовом выражении за II квартал выросли на 66 млн долл., или на 1,8% и составили 3,82 млрд долларов.

Второе. В депозитном портфеле банков растет доля безотзывных вкладов населения. Во всех видах валют во II квартале она увеличилась с 75,9 до 77,4% на фоне снижения отзывных вкладов в инвалюте. Отзывные вклады в целом сократились на 0,5% по сравнению с I кварталом и на 1 июля 2022 г. составили 3,49 млрд рублей, или 22,6%.

Можно было бы предположить, что такой неожиданно высокий уровень доверия к банковской системе поддерживают нерезиденты - например россияне, которые стали более активно использовать белорусские финансовые инструменты. Но - нет: по данным Нацбанка, удельный вес средств белорусских вкладчиков в общем объеме депозитов на 1 июля составил 97,2% и практически не изменился по сравнению с I кварталом. Единственное, что можно отметить, так это более значительные суммы, которыми оперируют иностранные вкладчики. Так, если у одного белорусского вкладчика средний депозит составляет 9 тыс. рублей (рублевые вклады) и 8,2 тыс. долларов (валютные вклады), то у нерезидентов эти цифры вдвое больше: соответственно 19,4 тыс. руб. и 19,6 тыс. долларов.

Третье. Опять начало расти общее количество вкладчиков. За II квартал оно увеличилось на 14 303, или на 1,3%, и на 1 июля 2022 г. составило 1 114 182. Причем, эта цифра отражает преимущественно рост рублевых вкладов, так как в иностранной валюте количество кладчиков сократилось на 2,4% или на 11 598 человек.

Четвертое. Еще один показатель, который подтверждает рост доверия к банковской системе, это количество досрочно расторгнутых договоров. По сравнению с I кварталом оно значительно снизилось. За апрель-июнь 2022 г. вкладчиками было досрочно расторгнуто договоров на сумму 327,6 млн рублей (5,2% от общего объема депозитов физлиц), что на 849,9 млн меньше, чем в I квартале (19,5%).

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