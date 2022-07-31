Депозитный рынок во втором квартале вернулся к росту

За апрель-июнь население и предприятия увеличили объемы банковских вкладов в рублях и валюте более чем на 800 млн долларов.

За II квартал 2022 г. срочные депозиты населения и предприятий в иностранной валюте увеличились на 0,5 млрд. долл. США, или на 7,3%. А объем вкладов в национальной валюте за полугодие вырос примерно на 1 млрд рублей. Эти цифры озвучил начальник Главного управления монетарной политики и экономического анализа Нацбанка Дмитрий Мурин на заседании правления регулятора 21 июля.

Если учесть, что в первом квартале наблюдался очень значительный отток валютных вкладов населения (например, только за март они уменьшились на 12,2%, или на 628 млн долл.) и очень незначительный прирост рублевых депозитов (примерно +196 млн руб. за январь-март), то ситуация на текущий момент выглядит более чем благополучно. Если суммировать валютные и рублевые депозиты, то в пересчете на СКВ получается прирост за второй квартал в более чем 813 млн долларов. И даже в целом за полугодие, несмотря на сохраняющийся минус по валюте в примерно 300 млн долл., с учетом рублевого роста рынок депозитов вышел в плюс в размере примерно 90 млн долл. в эквиваленте.

Как так получилось, несмотря на сохраняющуюся неопределенность в экономике и даже на валютном рынке (имеются в виду, прежде всего, туманные перспективы российского рубля)? Основных факторов, по мнению Нацбанка, два: стабильность курса национальной валюты и беспрецедентно высокие для последних лет ставки по депозитам. Например, валютный курс держится на минимумах благодаря чистому предложению СКВ на рынке, которое по данным регулятора за первое полугодие 2022 г. составило 39 млн долл. Во многом это связано с профицитом внешнеторгового баланса (+1,7 млрд долл. за январь-май) на фоне роста экспортных цен.

А ставки по вкладам сейчас, действительно, очень интересные. Особенно это касается процентов по валютным вкладам, которые еще в январе-феврале не превышали 3,6% годовых. В марте-мае они доходили до 6,9%, а в июне немного снизились, но не слишком значительно - в среднем до 6%. В белорусских рублях средние процентные ставки по новым срочным депозитам населения в марте-мае 2022 г. сложились в диапазоне от 15,8 до 18,9% годовых, тогда как в январе-феврале не превышали 13,8%. В июне 2022 г. средняя ставка по таким вкладам колеблется в районе 18%, что хотя и ненамного, но все-таки выше инфляции.

У этого благополучного процесса есть, правда, и оборотная сторона. В результате в банковской системе сформировался профицит ликвидности, особенно в рублях, в пределах примерно 1,4 млрд., которые банкам сложно «пристроить». Во-первых, из-за того, что эти пассивы являются довольно дорогими, даже с учетом минимальной маржи. Средняя процентная ставка по новым кредитам в белорусских рублях (без учета льготных) увеличилась с 13,5% годовых в декабре 2021-го до 18,9% в июне.

Кроме того, в Нацбанке отмечают, что кредитная поддержка, которую банки теоретически могут оказывать экономике, «ограничивается высокой закредитованностью многих организаций, их неустойчивым финансовым состоянием, недостатком окупаемых инвестиционных проектов в условиях введенных запретов на импортные поставки оборудования и технологий» и другими факторами, которые связаны, прежде всего, с проблемным состоянием потенциальных заемщиков.

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