Депозиты физлиц выросли на 1,07 млрд рублей… при номинальном оттоке

Результаты обследования рынка вкладов на 1 апреля опубликовал Национальный банк. Как так получилось? Оказалось, все дело в курсовых разницах.

По данным регулятора, за I квартал 2022 г. остатки срочных банковских вкладов (депозитов) физических лиц в рублевом исчислении увеличились на 1,07 млрд руб., или на 7%, и на 1 апреля составили 16,5 млрд рублей. В том числе, вклады в национальной валюте составили 5,38 млрд руб., или 32,5% от общего объема. Основной объем депозитного рынка по-прежнему приходится на валюту: валютные вклады на конец I квартала оценивались в 3,75 млрд долл., что составляет 67,5% от общего портфеля вкладчиков.

В опубликованных Нацбанком цифрах есть одно «но»: в реальности на рынке наблюдался чистый номинальный отток банковских вкладов. Потому что за январь-март депозиты в иностранной валюте сократились на 281 млн долл., или на 7%, а рублевые вклады - хотя и выросли, но не так значительно (+196 млн руб., или на 3,8%).

Откуда же тогда взялся миллиард прироста, который отметили авторы обследования? Все просто: курсовая разница на начало и конец квартала составила почти 15%, благодаря чему реальный отток превратился в «виртуальный» прирост. Если пересчитать вклады за I квартал сегодня, когда рубль примерно вернулся к значениям начала января, то миллиард с плюсом превратится примерно в 500 млн рублей с минусом.

Впрочем, если быть объективными полностью, то нельзя не отметить, что депозитный рынок в нашей стране довольно устойчив, что отметили даже аналитики Fitch Ratings в своем последнем отчете по Беларуси. Возможно, дело в большой доле безотзывных вкладов (почти 76% в общем объеме). Хотя эта ситуация постепенно меняется. За январь-март безотзывные рублевые вклады выросли всего на 0,9%, а валютные - уменьшились на 3,4%. При этом отзывные рублевые депозиты прибавили 21,4%, что означает желание вкладчиков минимизировать риск в случае очередного обвала курса.

Из интересных тенденций можно отметить также уменьшение количества вкладчиков в стране. За I квартал 2022 г. оно сократилось на 30 626 человек, или на 2,7% и на 1 апреля 2022 г. составило 1 099 879. В Нацбанке отмечают, что количество вкладчиков снижалось по всем категориям вкладов. Кроме того, за I квартал вкладчики досрочно расторгли договора на сумму 1,18 млрд рублей, что составляет 19,5% от общего объема размещенных вкладов физических лиц за отчетный квартал.

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