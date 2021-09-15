Банкиры советуют уходить от расчетов в долларах и евро

Дело в санкциях, но не только. По данным Нацбанка, в структуре внешней торговли 36% расчетов белорусских предприятий по экспорту и 50% по импорту - уже осуществляются в национальных валютах.

Член Правления Национального банка Республики Беларусь, начальник Главного управления операций на финансовых рынках Денис Горегляд рассказал о возможностях расчетов в национальных валютах в условиях санкций. Он выступил на организованном Банком БелВЭБ онлайн-мероприятии, где основной темой были кейсы по организации расчетов в условиях секторальных санкций.

Как отметил Д.Горегляд, пока ситуация в банковском секторе достаточно устойчивая. У белорусских банков нет проблем в отношении проведения расчетов и обслуживания клиентов. Тем не менее, по мнению представителя Нацбанка, вопрос перехода предприятий и банков Беларуси на расчеты в национальных валютах актуален вне зависимости от санкций, и уже сегодня многие субъекты хозяйствования готовы к такому шагу. В структуре внешней торговли Беларуси валюты, отличные от долларов США и евро, уже имеют значительную долю: по экспорту - 36%, по импорту - 50%.

Успешные примеры таких расчетов есть, в частности, с Китаем. Как говорят в Нацбанке, наблюдается тренд на увеличение объемов расчетов в китайских юанях, хотя их удельный вес в общей структуре расчетов невысок. Но есть потенциал для его существенного роста, особенно при условии возобновления СВОП-соглашения с Народным банком Китая.

Д.Горегляд подчеркнул, что по состоянию на 1 июля текущего года белорусскими коммерческими банками открыто 9 корреспондентских счетов в китайских юанях в банках КНР, что позволяет качественно и оперативно осуществлять платежи и операции в китайских юанях. Кроме того, в Беларуси достаточно широко представлена система UnionPay, карточки которой принимаются почти в 1,5 тыс. банкоматов и более чем в 75 тыс. платежных терминалов.

Специалисты Банка БелВЭБ представили кейс 8-летнего опыта работы в условиях секторальных санкций и поделились актуальными наработками по межбанковскому сотрудничеству с КНР. По их словам секторальные санкции предусматривают лишь ограничения в предоставлении долгосрочного финансирования со стороны физических и юридических лиц США по отношению к долговым обязательствам сроком финансирования более 14 дней. Кроме того, данное ограничение распространяется на выпуск акций и облигаций. Все остальные операции разрешены.

Мероприятие было организовано Банком БелВЭБ совместно с Национальным банком Республики Беларусь и прошло с участием представителей Всемирного банка, Государственного банка развития Китая, Банка Харбина, Банка развития Республики Беларусь, Белагропромбанка, белорусских и китайских организаций, дипломатических представительств, клиентов и партнеров Банка БелВЭБ.

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