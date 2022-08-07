ГТК реструктуризирует таможенную задолженность предприятий

По ходатайству органов государственного управления отсрочка может быть предоставлена на срок до одного года без начисления пени.

Указом №264 от 1 августа 2022 г. Государственному таможенному комитету предоставлено право принятия решений о реструктуризации таможенной задолженности юридических лиц на срок до одного года без начисления пени и штрафов. Эта норма вступит в силу через два месяца после публикации документа, и будет действовать до конца 2023 года.

В соответствии с текстом Указа, для рассмотрения вопроса о реструктуризации не уплаченных в срок таможенных платежей предприятие должно обратиться в ГТК с заявлением, в котором указываются обстоятельства, препятствующие погашению таможенной задолженности. К заявлению должно прилагаться ходатайство республиканского органа государственного управления, в подчинении которого находится юридическое лицо, либо облисполкома (Минского горисполкома), если должник не находится в подчинении республиканского органа государственного управления.

Важно: в ходатайстве должно быть подтверждено, что предприятие-должник соответствует требованиям второго и третьего абзацев пункта 3 приложения к Указу. А именно: что оно «осуществляет деятельность, соответствующую приоритетным видам деятельности (секторам экономики) для осуществления инвестиций и является производителем товаров, определенных Советом Министров Республики Беларусь».

В течение срока действия отсрочки таможенная задолженность не подлежит взысканию и начислению пени. Но, в случае непогашения ее в установленные решением о реструктуризации сроки действие решения о реструктуризации прекращается и ГТК принимаются меры по взысканию оставшейся к погашению суммы. При этом, начиная со дня, следующего за днем, установленным для погашения таможенной задолженности, на непогашенную сумму начисляются пени в соответствии со статьей 55 Налогового кодекса.

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