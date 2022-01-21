Проценты по кредитам предприятий-должников оплатит государство

Согласно Постановлению Совмина №1 от 3 января такую поддержку получат производители цемента, а также Гродненский стеклозавод.

Как говорится в документе, в течение 2022 года проценты ряда предприятий за пользование кредитами, предоставленными ОАО «Сберегательный банк «Беларусбанк» и ОАО «Банк развития Республики Беларусь» будут уплачиваться «за счет средств республиканского бюджета, предусмотренных на прочие вопросы в области промышленности, строительства и архитектуры, в пределах расходов, определенных в бюджете на указанный финансовый год на эти цели».

В частности, в постановлении фигурируют три организации цементной отрасли: Белорусский цементный завод, Кричевцементношифер и Красносельскстройматериалы. Им будет оказана поддержка в погашении процентов по кредитам в белорусских рублях - в размере ставки по кредиту, но не более 100% ставки рефинансирования Национального банка, сложившейся с учетом ее изменения в период начисления процентов. А по задолженности в долларах и евро - в размере ставки по кредиту, но не более 7% годовых с уплатой в белорусских рублях по официальному курсу Национального банка на дату уплаты.

Что касается долгов Гродненского стеклозавода, то по кредитам в иностранной валюте бюджет погасит 50% ставки по кредитам, определенным в соответствующих кредитных договорах, с уплатой в белорусских рублях по курсу Нацбанка. Высвобождаемые в связи с этим денежные средства могут быть направлены предприятием на пополнение собственных оборотных средств.

К постановлению прилагается перечень непогашенных кредитов организаций-должников. Суммы там фигурируют весьма значительные и, очевидно, многие долги давно просрочены. Так, Белорусский цементный завод по кредиту на 30,75 млн долл., выданному еще в 2009 г., на 1 октября 2021 г. оставался должен 28,548 млн - то есть, почти всю сумму! А ОАО «Кричевцементношифер» по кредиту на 71,531 млн долл., полученному в 2012 г. на 1.10.2021 оставалось должно 71,495 млн. Похожая картина у всех фигурантов, упомянутых в документе.

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