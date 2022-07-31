Финансирование государственной инвестпрограммы увеличено в 1,5 раза

Ее объем составит более миллиарда рублей. Дополнительные ресурсы пойдут на строительство дорожной инфраструктуры, строительство арендного жилья и завершение проектов, приостановленных из-за санкций.

Указом №257 от 26 июля внесены изменения в Государственную инвестиционную программу на 2022 год. Вместо ранее запланированных 695 млн руб. ее объем составит 1,052 млрд, а количество объектов, предусмотренных к вводу в эксплуатацию в текущем году увеличено с 48 до 60, сообщает пресс-служба Президента Беларуси.

В официальном комментарии говорится, что дополнительно выделенные средства будут направлены, в первую очередь, на строительство республиканских дорог и мостов, проектирование и строительство арендного жилья для военнослужащих и государственных служащих, а также на продолжение и завершение строительства объектов, финансирование которых приостановлено международными финансовыми организациями.

Государственная инвестиционная программа была утверждена Указом №18 от 26 января 2022 г. В соответствии с ней планировалось профинансировать строительство 157 объектов на общую сумму 695 млн рублей. Из них 275 млн выделялось на проекты производственной сферы. На финансирование инвестпрограммы из средств республиканского бюджета предполагалось направить около 420 млн рублей, из государственного целевого бюджетного фонда национального развития - около 90 млн, из средств Республиканского дорожного фонда - более 105 млн.

Ссылки по теме:

Утверждена Государственная инвестпрограмма на 2022 год

Принята инвестиционная программа Минска на 2022 год