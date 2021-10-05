Утверждены новые льготы при строительстве жилья для нуждающихся

Главное изменение: очередникам, которые согласятся на строительство или покупку недвижимости не по месту постановки на учет, а в населенном пункте «рангом ниже», предоставят дополнительную господдержку.

Это предусмотрено Указом №375 от 1 октября 2021 г. «О мерах по оказанию государственной поддержки». Суть нововведений заключается в том, что на дополнительную поддержку могут рассчитывать граждане, состоящие на учете нуждающихся в областных центрах и г. Минске, которые выразят согласие строиться в районных центрах, поселках городского типа и сельских населенных пунктах. Аналогичные льготы предусмотрены для очередников, зарегистрированных в городах областного и районного подчинения при строительстве жилья в поселках городского типа и сельских населенных пунктах. А также очередникам, проживающим в поселках городского типа, при переезде в сельские населенные пункты.

При этом жителям областных центров и г. Минска, строящим (реконструирующим) жилье в небольших населенных пунктах (до 20 тыс. человек), предоставляется право на внеочередное получение государственной поддержки (до принятия Указа это было возможно только в порядке общей очереди).

Для многодетных семей возраст детей, при котором многодетной семье предоставляется право на получение финансовой помощи государства в погашении льготных кредитов либо субсидии на погашение основного долга по коммерческим кредитам увеличен до 23 лет (до принятия Указа - 18 лет). А многодетным семьям, проживающим в сельских населенных пунктах, будет предоставляться господдержка из расчета 30 кв. м на члена семьи, если оба супруга работают в таких населенных пунктах. Также увеличен размер господдержки для семей, в которых дети приобрели инвалидность в период строительства жилья.

Нововведением является и дополнительная защита интересов кредитополучателей-«льготников» и членов их семей. В частности, увеличен до 6 месяцев срок возврата такими гражданами в бюджет предоставленных им субсидий при отказе от строительства жилья (до настоящего времени он составлял 3 месяца). Кроме того, в случае смерти кредитополучателей совершеннолетним членам их семей будет предоставлена возможность докредитоваться и получить субсидии в полном объеме по принятым ранее решениям. Появилась возможность и перевода долга по льготным кредитам на одного из бывших супругов, с сохранением за ним права на получение финансовой помощи и отсрочки в погашении кредита.

Указ предполагает внесение изменений в указы: от 6 января 2012 года №13 «О некоторых вопросах предоставления гражданам государственной поддержки при строительстве (реконструкции) или приобретении жилых помещений»; от 4 августа 2017 года №240 «О государственной поддержке граждан при строительстве (реконструкции) жилых помещений»; от 10 декабря 2018 года №473 «О долевом строительстве»; от 30 августа 2005 года №405 «О некоторых мерах по строительству жилых домов (квартир) в сельской местности»; от 2 сентября 1996 года №346 «О некоторых мерах по развитию жилищного строительства на селе».

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