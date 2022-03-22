В правительстве задумались о поддержке бизнеса

Правда, когда это произойдет - неизвестно. Пока в министерствах собирают предложения предприятий и деловых союзов.

Основной площадкой для разработки мер поддержки реального сектора стало Министерство экономики. 10 марта, выступая на встрече с руководителями ведущих промышленных предприятий страны, которая состоялась в Минпроме, министр экономики Александр Червяков проанонсировал некоторые из планирующихся изменений. Судя по всему, ждать снижения налогового бремени бизнесу не стоит, так как большинство мер касаются упрощения административных процедур и минимизации проверок со стороны контролирующих органов.

- В настоящее время правительством разрабатываются проекты нормативных правовых актов, которые обеспечат финансовую поддержку реального сектора экономики, а также снизят административную нагрузку на бизнес и его издержки. Среди основных мер, во-первых, максимальное исключение проверок контролирующими органами и декриминализация экономических правонарушений. Во-вторых, право на рассрочки либо отсрочки налоговых и арендных платежей. В-третьих, продление сроков действия разрешительных документов и справок… Дополнительная поддержка также предусмотрена и для организации импортозамещающих производств, - рассказал министр.

В Минэкономики также состоялось несколько совещаний с участием представителей деловых союзов, где обсуждались первоочередные меры, необходимые для обеспечения устойчивой работы экономики в новых условиях. О том, что конкретно планируется сделать, и какие предложения выдвигались бизнес-союзами нам рассказала Жанна ТАРАСЕВИЧ, директор БСПН имени профессора М.С. Кунявского:

- Речь шла о разработке некоего нормативного акта (или нескольких НПА), где будут содержаться меры по поддержке бизнеса в условиях ухудшения экономической ситуации, в том числе в связи с введением экономических санкций. В каком виде будет готовиться этот документ - в виде Указа или Декрета, либо это будет постановление Совета Министров - мы еще не знаем. Но его содержание и основная направленность будет примерно такая же, как у документов, принимавшихся с целью поддержки экономики в период пандемии COVID-19.

В ходе прошедших встреч деловые союзы представили свои предложения оперативного характера, которые касаются необходимости введения моратория на проверки субъектов хозяйствования, упрощения налогового администрирования, вопросов регулирования социально-трудовых отношений и др. Например, мы считаем целесообразным дать нанимателям возможность более оперативно реагировать на изменения рыночной ситуации - переводить сотрудников на гибкий график работы, в какой-то степени изменять им условия труда в связи с производственной необходимостью и т.д. Часть предложений касалась предоставления отсрочек при выплате налогов, или введения «налоговых каникул», более оперативного возврата НДС из бюджета, что важно при дефиците оборотных ресурсов у предприятий и др.

Ряд наших предложений уже приняты в работу компетентными государственными органами, и мы надеемся, что они войдут в так называемый «первый пакет» поддержки экономики, который может быть принят достаточно оперативно. Но работа в этом направлении продолжится и после этого, потому что в зависимости от развития ситуации может понадобиться принятие еще одного или нескольких документов, или внесение изменений в действующие законы. Поэтому мы договорились, что бизнес-союзы продолжат формировать свои предложения, которые будут обсуждаться с привлечением специалистов МНС, Нацбанка, МАРТ, Минтруда, Госкомимущества и других компетентных структур.

В этой работе мы будем исходить из основных проблем, с которыми столкнулись сейчас белорусские предприятия. Во-первых, это дефицит ресурсов и трудности с расчетами по экспорту-импорту, так как сейчас часто не проходят платежи ни от нас зарубежным контрагентам, ни в обратном направлении. Во-вторых, у многих предприятий оказались разорванными цепочки добавленной стоимости - они не могут закупить товар, сырье, материалы и комплектующие, или не могут поставить свою продукцию. Поэтому предприятия сейчас ищут как новые каналы сбыта, так и новых поставщиков и перевозчиков. В-третьих, сейчас очень много проблем возникает из-за несовершенства административных процедур. Например, мы можем перейти на закупку медицинских изделий в Китае или Индии, но если мы меняем поставщика, то нужна новая регистрация в Минздраве, а это процесс достаточно длительный и весьма дорогой. Поэтому мы сейчас добиваемся взаимного признания взаимных сертификатов и регистрационных документов либо хотя бы в рамках Союзного государства, либо в масштабе ЕАЭС, по максимально широкому кругу товаров.

Вся эта работа требует больших временных затрат еще и потому, что и бизнес, и власть сейчас находятся в полосе неопределенности. И нужно некоторое время, чтобы проанализировать ситуацию и принять грамотные решения. Хотя сильно затягивать с этим тоже нельзя, потому что в Российской Федерации уже приняли несколько пакетов документов с целью поддержки бизнеса, и наши предприятия могут оказаться в худших условиях, конкурируя с российскими компаниями.

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