В Беларуси смягчили требования к комплектации выпускаемых автомобилей

Это связано с ограничением поставок узлов и агрегатов в страну. Ранее аналогичное решение приняли в Российской Федерации.

Постановлением Совета Министров от 8 июля 2022 г. №452 утверждены временные требования и порядок проведения оценки соответствия отдельных колесных транспортных средств. Этот документ разрешает производителям до 1 февраля 2023 г. упрощать комплектацию автомобилей и их сертификацию «в период действия режима временных ограничений поставок комплектующих для белорусских производителей колесных транспортных средств». Ранее аналогичное решение было принято в Российской Федерации.

В связи с санкционными ограничениями и сбоями в логистике поставок, производимые в России и Беларуси транспортные средства стало сложно сертифицировать в соответствии с требованиями Техрегламента Таможенного союза №877 «О безопасности колесных транспортных средств» (ТР ТС 018/2011), утвержденного 9 декабря 2011 г. Поэтому в апреле Совет Евразийской экономической комиссии одобрил поправки в Техрегламент, позволяющие каждому государству - члену ЕАЭС устанавливать собственные требования к автомобилям. Россия такие требования установила еще в мае, а нынешнее решение белорусского правительства очень похоже на российский вариант.

Согласно постановлению №452, под его действие попадают три категории транспортных средств: M, N и O, а также шасси, произведенные в Республике Беларусь. Чтобы было понятно: М - это механические ТС, имеющие не менее 4-х колес и используемые для перевозки пассажиров; N - также 4-колесные механические ТС, предназначенные для перевозки грузов; О - прицепы и полуприцепы.

Из основных «упрощений», которые теперь могут осуществлять белорусские производители, можно выделить разрешение не оснащать перечисленные выше транспортные средства антиблокировочной тормозной системой. А также - возможность выпускать машины с любыми требованиями к содержанию вредных веществ в выхлопе: от экологического класса «0» («Евро-0»), который в Европе был отменен еще в 1992 году, до класса «4» («Евро-4»). При этом в документе отмечается, что «установка каталитического нейтрализатора является обязательной в случае, если конструкцией транспортного средства предусмотрено его наличие».

В отличие от Российской Федерации, где были просто упрощены требования к системе ЭРА-ГЛОНАСС на автомобилях, в Беларуси допускается до 1 февраля 2023 г. вообще не оснащать транспортные средства устройством вызова экстренных оперативных служб при выпуске в обращение и реализации на территории Республики Беларусь. Такими устройствами, в случае необходимости, белорусские ТС будут оснащаться только при поставке в Россию. Хотя, может быть, это и не понадобится, потому что в ранее принятом постановлении кабинета министров РФ говорится: «Транспортные средства (шасси), произведенные в Республике Беларусь, в соответствии с ее национальными требованиями на основании решения Совета Евразийской экономической комиссии от 5 апреля 2022 года могут находиться в эксплуатации на территории Российской Федерации».

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