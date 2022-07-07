Объемы финансирования на ремонт дорог в Беларуси снова увеличили

На реконструкцию республиканских и местных дорог и мостов в текущем году дополнительно выделено 300 млн рублей.

Дорожное строительство в 2022 году получит дополнительное финансирование в размере 300 млн рублей. Из них 200 млн планируется потратить на ремонт республиканских дорог и мостов, 100 млн - на реконструкцию местной дорожной сети. Об этом сообщает официальный ТГ-канал Минтранса Беларуси.

Это уже не первое увеличение бюджета отрасли в текущем году. 13 мая постановлением Совета Министров №293 были внесены корректировки в план финансирования Банком развития Республики Беларусь государственных программ и мероприятий, в соответствии с которыми банку было поручено направить на реконструкцию автодорог еще 100 млн рублей. Еще раньше, в апреле, объем средств республиканского дорожного фонда, направляемых на финансирование ремонта мостовых сооружений, был увеличен на 47 млн рублей. Как известно, в связи с выходом ряда зарубежных банков из белорусских проектов, у дорожников возникла проблема недофинансирования, которую правительство и решает периодическими денежными траншами.

Минтранс сообщает, что дополнительное финансирование позволит отремонтировать порядка 250 км автодорог. В первую очередь эти ресурсы будут направлены на ремонт наиболее проблемных участков трасс М-1 Брест - Минск - граница России, М-3 Минск - Витебск, М-10 граница России - Гомель – Кобрин и Р-20 Витебск - Полоцк - граница Латвии.

Кроме того, планируется начать ремонтные работы еще на нескольких мостах: через реку Дрисса на автодороге Р-117, через Березину на Р-43, через Неман (мосты на М-11/Е85 и на Р-41), а также через Сож на Р-74. Сегодня в стране ведутся работы по реконструкции 13 мостов, 5 из которых должны быть сданы в эксплуатацию до конца года.

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