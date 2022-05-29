На реконструкцию дорог в 2022 году выделено еще 100 млн рублей

Согласно постановлению правительства эту сумму Минтрансу Беларуси выделит Банк развития.

13 мая Постановлением №293 Совет Министров внес корректировки в план финансирования Банком развития Республики Беларусь государственных программ и мероприятий в текущем году. А именно: банку поручено направить 100 млн рублей на реконструкцию автомобильных дорог. Таким образом, общий объем финансирования Банком развития госпрограмм вырос в текущем году до 788,591 млн рублей.

Вопросы дорожного строительства не первый раз становятся объектом рассмотрения в Беларуси в этом году. Это связано с проблемой финансирования, в том числе из-за отказа ряда иностранных финансовых организаций кредитовать проекты в нашей стране. Ранее правительство было вынуждено увеличить расходы республиканского дорожного фонда на 47 млн руб. из-за отказа ЕБРР финансировать ранее начатый проект реконструкции трассы М-3. Кроме того, в регионы было направлено 100 млн руб. на ремонт местных автодорог и улично-дорожной сети в населенных пунктах.

Мы также сообщали, что министр транспорта и коммуникаций Алексей Авраменко, комментируя перспективы выполнения госпрограммы «Дороги Беларуси», заявил, что до 2025 г. в стране предусмотрена реконструкция 107 мостов, ремонт порядка 10 тысяч погонных метров дорожных сооружений и модернизация участков некоторых трасс. Он также сообщил о переговорах, которые ведутся с КНР о выделении кредитных ресурсов на реконструкцию дорог в Беларуси.

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