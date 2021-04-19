Программа «Дороги Беларуси» оценивается в 10,5 млрд рублей

Такую сумму планируется изыскать на строительство, ремонт и содержание дорожного хозяйства в 2021-2025 годах.

Государственная программа «Дороги Беларуси» на 2021-2025 годы утверждена Постановлением Совета Министров от 9 апреля 2021 г. №212. Она включает в себя два основных пункта: республиканские и местные автодороги.

За 2021-2025 годы планируется выполнить текущий ремонт 4300 км республиканских автомобильных дорог и 7000 пог. м мостов и путепроводов на них, а также капитальный ремонт 300 км дорог и 3850 пог. м мостов и путепроводов. По местным автомобильным дорогам планируется отремонтировать, реконструировать и возвести не менее 7000 км, из них по новым технологиям - не менее 138 км; выполнить ремонт и реконструкцию 137 дорожных сооружений протяженностью 4189,1 пог. м.

Что касается финансирования, то из запланированных на 5 лет 10 552 470 504,8 руб. около 80% будут выделены из республиканского бюджета, порядка 12% - из местных бюджетов, остальное - из других источников. Свыше 7,6 млрд рублей из запланированной программой суммы (т.е. фактически 3/4) будет потрачено на республиканские дороги.

В общем и целом вряд ли кто-то будет спорить с необходимостью принятия подобной программы. Тем более что и сами ее разработчики признают, что дорожная инфраструктура в стране порядочно обветшала. В документе приводятся такие цифры: по результатам дорожной диагностики 2019 года протяженность участков республиканских автомобильных дорог, не соответствующих нормативным требованиям, составляет 5631 километр (35,4%). Из 2273 мостовых сооружений на республиканских дорогах не соответствуют нормативным требованиям грузоподъемности или габариту 551 сооружение (24,2%).

По местным трассам ситуация еще хуже: протяженность таких дорог, требующих ремонта, - более 35 102 км (49,4%). Из 3025 мостов на местных автомобильных дорогах не соответствуют нормативным требованиям 1102 (36,4%).

Есть только один вопрос, который не может не волновать в текущей ситуации: хватит ли у бюджета, на который придется львиная доля расходов, ресурсов для реализации столь масштабного проекта? Тем более что зарубежное финансирование, за счет которого в последние годы часто осуществлялось дорожное строительство, сейчас для Беларуси практически недоступно.

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