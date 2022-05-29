В Минтрансе рассказали о будущем программы «Дороги Беларуси»

Пока о сокращении объемов и финансирования не сообщается. Ведутся переговоры о привлечении китайских кредитов.

О ходе реализации государственной программы «Дороги Беларуси», которая рассчитана до 2025 года, в интервью «Народной газете» рассказал министр транспорта и коммуникаций Алексей Авраменко. По его словам, всего госпрограммой предусмотрена реконструкция 107 мостов, ремонт порядка 10 тысяч погонных метров дорожных сооружений и модернизация участков некоторых трасс. Анонсированного ранее ремонта дороги М1 в этом списке нет.

По словам министра, в ближайшей перспективе планируется выполнить текущий и капитальный ремонт 39 мостов, а также завершить строительство моста через Днепр протяженностью 382 метра на Юго-западном обходе Могилева, движение по которому собираются открыть до конца года. Чтобы обеспечить финансирование модернизации и строительства мостовых сооружений расходы республиканского дорожного фонда увеличены на 47 млн рублей.

Среди первоочередных проектов по дорожному строительству А.Авраменко упомянул: реконструкцию автомобильной дороги Р-53 Слобода - Новосады на участке Смолевичи - Жодино и возведение обхода городского поселка Мир. Для финансирования этих объектов Банк развития выделил кредит в объеме 100 млн рублей. После этого дорожники приступят к реконструкции автодорог Р-99 Барановичи - Волковыск - Пограничный - Гродно на участке Зельва - Волковыск, участка Р-31 Бобруйск - Мозырь - граница Украины (Новая Рудня) с мостом через реку Словечну и подъезда к Лиде от автодороги М-11/Е 85.

До 2025 года в планах: модернизация автодороги М-3 Минск - Витебск на участке Минск - Плещеницы, Р-23 Минск - Микашевичи на участке от Солигорска до Старобина, М-8/Е 95 от Витебска до Орши. Также ведутся переговоры по привлечению кредитных ресурсов из Китая для реконструкции трассы Р-46 на участке Лепель - Полоцк протяженностью более 60 км со строительством обхода Полоцка. Этот проект важен в плане обеспечения кратчайшего транспортного коридора в направлении Санкт-Петербурга.

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