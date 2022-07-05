В Беларуси планируется ввести лицензии на импорт ДВП и ДСП

Эта мера нетарифного регулирования коснется продукции, происходящей из стран Евросоюза, и пока рассчитана на 6 месяцев.

Концерн «Беллесбумпром вынес на общественное обсуждение проект постановления Совета Министров «О лицензировании импорта отдельных видов товаров из древесины». В соответствии с ним планируется в одностороннем порядке ввести в торговле со странами Европейского Союза сроком на 6 месяцев ограничение на ввоз в Беларусь ряда товаров из древесины (в частности, плит ДВП и ДСП) путем выдачи лицензии на такую деятельность. Документ опубликован на сайте Правового форума Беларуси.

В обосновании к проекту постановления говорится, что по данным Белстата в 2021 году в Беларусь из стран ЕС было импортировано: 20,2 тыс. кубометров древесностружечных плит на сумму 8 292 тыс. долл., а древесноволокнистых плит - 7,68 млн кв. м на сумму 21 276,2 тыс. долл. Рост импорта в натуральном выражении по отношению к допандемийному 2019 году составил 43 и 21%, а в стоимостном - 39 и 41% соответственно. Вместе с тем, в 2021 году в Республике Беларусь было произведено 2 038,9 тыс. кубометров древесностружечных и 170,4 млн кв. м древесноволокнистых плит.

Как считают авторы документа, «применение процедуры лицензирования при импорте зарубежных аналогов поможет отечественным производителям еще больше увеличить свое присутствие в оптовых поставках древесных плит на внутренний рынок, а также позволит без оглядки на иностранных конкурентов планировать расширение ассортиментного ряда выпускаемой продукции со скорейшим выходом на поставки тем потребителям (как в республике, так и в ЕАЭС), которые ранее при производстве мебели предпочитали комплексные решения от иностранных поставщиков указанных материалов».

В документе говорится, что основаниями для отказа в согласовании выдачи лицензии на импорт плит концерном «Беллесбумпром» могут быть «случаи, когда ввоз товаров создаст угрозу национальной безопасности Республики Беларусь; наличие в Республике Беларусь собственного производства товаров, аналогичных ввозимым» и др. Такая формулировка создает условия для практически полного прекращения ввоза данной продукции из стран ЕС. Беларусь также планирует обратиться к другим странам ЕАЭС с предложением о введении аналогичных мер.

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