Объемы финансирования госпрограмм значительно увеличились

В прошлом году на эти цели было направлено 121 млрд рублей. Для сравнения: за пятилетку 2016-2020 гг. - 357 миллиардов.

Белорусское государство все активнее использует такой инструмент социально-экономической политики, как госпрограммы. В 2021 году в стране реализовывалось 26 госпрограмм, на которые было выделено 121 млрд рублей. Эти цифры озвучил министр экономики Александр Червяков, выступая с докладом на совещании у премьер-министра. Год назад, когда правительство подводило итоги реализации таких программ за пятилетку, сообщалось, что с 2016 по 2020 гг. в стране работала 21 госпрограмма с общим объемом финансирования 357 млрд руб.

По оценке руководителя Минэкономики, госпрограммы играют большую роль в развитии экономики, особенно в регионах, а также позволяют создавать социальную инфраструктуру. Ими охвачено 86% расходов консолидированного бюджета. Мониторинг Минэкономики показал, что выделенные ресурсы (а треть финансирования этих программ осуществляется из бюджета) в целом расходуются достаточно эффективно. Сообщается, что за прошлый год выполнено более 90% запланированных программами мероприятий.

Из 26 госпрограмм министерство считает 3 - высокоэффективными, 14 - эффективными, 7 – средней эффективности и 2 - низкоэффективными. Как заявил Александр Червяков, «основная причина низкой результативности - это отказ международных организаций выполнять ранее взятые на себя обязательства по финансированию части объектов в Беларуси». Для сравнения: в прошлом году правительство признало высокоэффективными 3 программы, эффективными - 7, средней эффективности - 11. Неэффективных не было вообще. Поэтому Минэкономики в ближайшее время разработает методику оценки эффективности выполнения госпрограмм облисполкомами и Мингорисполкомом с формированием соответствующих рейтингов.

Ссылки по теме:

Утверждены объемы кредитования госпрограмм на 2022 год

Правительство оценило эффективность белорусских госпрограмм