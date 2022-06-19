Tetra Pak все-таки может уйти из России и Беларуси

Завод компании в российской Лобне может остановиться из-за санкций, запрещающих поставки расходников и сырья для выпуска упаковки. Это станет серьезной проблемой для производителей молока и соков.

Tetra Pak обратилась в Шведскую торговую палату с просьбой: сделать исключение для ее завода в России и разрешить поставки туда продукции из списка запрещенных к экспорту товаров ЕС - ножей, режущей стали, воздухонагревателей, редукционных клапанов и др. Компания мотивировала это гуманитарными соображениями, так как ее продукция используется для производства продуктов первой необходимости, в том числе, молока, соков и детского питания, и без таких поставок завод вынужден будет остановиться.

Однако, шведский регулятор посчитал, что аргументы упаковочного гиганта недостаточно обоснованы, и ответил отказом, сообщает крупнейшая шведская ежедневная утренняя газета Dagens Nyheter. Теперь Tetra Pak, действительно, может остановить свое российское производство. Слухи об этом ходили с апреля, но до сих пор компания их опровергала. В случае ухода Tetra Pak с этого рынка производители из России и Беларуси столкнутся с серьезными проблемами. Например, в России на долю шведского производителя сейчас приходится 7 из 10 упаковок, используемых в выпуске соков, а также примерно половина упаковок для молока.

Ранее из-за дефицита сырья и материалов компания уже отказалась поставлять упаковку для вина и для напитков объемом 2 л, а также, по некоторым данным, потребовала от заказчиков изменить дизайн упаковок с целью минимизации использования краски. Прекращение выпуска упаковки «тетрапак» в первую очередь ударит по экспорту, так как использование картонной тары будет означать сокращение сроков хранения и затруднит поставки в удаленные регионы. Кроме того, большинство линий у производителей соков и «молочки» в России и Беларуси - современные, и их очень сложно перенастроить под использование другой упаковки.

Есть теоретическая возможность закупки асептической упаковки за рубежом, но для белорусских компаний (тем более государственных) это очень сложно, так как сроки доставки увеличились, а логистика подорожала в 4-5 раз. К тому же, есть проблемы с оплатой: тендеров в Европе не проводят - надо договариваться с поставщиком напрямую, делать 100% предоплату, к чему наши заводы не привыкли, да и просто перевести деньги сейчас из Беларуси или РФ - большая проблема.

Нужно сказать, что сама шведская компания вовсе не в восторге от возможного закрытия завода в Лобне. Во-первых, на этот рынок, по данным шведских СМИ, приходится 4% ее продаж, а это - 4 млрд крон, или примерно 400 млн долларов в год. Кроме того, закрытие завода может повлечь за собой более печальные последствия для бизнеса, чем недополученная выгода. В компании опасаются, что в этом случае ее производство может быть национализировано российскими властями, что со временем позволит организовать на его базе выпуск собственной упаковки на основе шведской технологии и оборудования. Этот аргумент Tetra Pak также пытается донести до шведских чиновников.

Так что вопрос пока не закрыт окончательно. Но в России Минпромторг уже создал межведомственную рабочую группу по вопросу обеспечения производителей молочной продукции упаковкой в связи с возможной остановкой поставок «тетрапака».

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