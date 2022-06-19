В Беларуси выросли объемы кредитования и просроченная задолженность

Например, кредитная задолженность в российских рублях с февраля по апрель почти утроилась. Причем, все это происходит на фоне резкого увеличения процентных ставок.

Согласно данным Национального банка, за 4 месяца текущего года белорусские банки выдали юрлицам почти на 18% больше кредитов, чем за аналогичный период прошлого года. С начала года и по 1 мая в стране было выдано в рублях и валюте кредитов более чем на 31,9 млрд в рублевом эквиваленте (год назад - примерно 27 млрд). Причем, валютная составляющая в новых кредитах составляет около 44%. Общая задолженность корпоративного сегмента банкам по итогам 4-х месяцев 2022 г. - 46,418 млрд рублей.

Можно также отметить, что этой весной в стране наблюдается резкий рост кредитования в российских рублях. Так, за январь-февраль новые кредиты в российской валюте составляли чуть более 36,5 млн росс. руб., что примерно соответствует средней динамике прошлых лет. Но уже за январь-апрель эта цифра превысила 158 млн, тогда как за аналогичный период 2021-го она составляла около 86,5 млн. Совокупная задолженность по кредитам в российских рублях на 1 марта оценивалась ориентировочно в 78,8 млн, на 1 апреля - в 135,8 млн, а на 1 мая - уже в 211,4 млн. Причем самый большой интерес к российской валюте проявляет белорусская торговля (объем кредитования в рублях РФ здесь вырос, по сравнению с прошлым годом, в 4 раза) и обрабатывающая промышленность (рост примерно в 2,5 раза).

Что удивительно, рост объемов кредитования отмечается на фоне значительного увеличения средних процентных ставок по новым кредитам. Например, по данным Нацбанка, в феврале в белорусских рублях они составляли 12,95%, а в апреле - уже 19,36% (в апреле 2021-го - 12,02%). Средняя ставка по кредитам в валюте в апреле достигла 20,34% (год назад - 6,28%, а в феврале 2022-го - 7,41%). В российских рублях этот показатель в апреле 2022-го составлял 24,37% (апрель 2021-го - 9,51%).

С учетом этого, нет ничего удивительного в росте просроченной задолженности. На 1 января во всех видах валют она оценивалась в 68,9 млн рублей, а на 1 мая - в 179,7 млн (год назад на эту дату - 98,1 млн). Самая большая «просрочка» по итогам 4-х месяцев этого года - в обрабатывающей промышленности (63,7 млн рублей). Год назад в этой отрасли она составляла 25,4 млн, а на 1 января 2022-го - всего 17,9 млн рублей.

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