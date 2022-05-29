Кредиты стали очень дорогими для бизнеса

За I квартал 2022 года средняя банковская ставка по займам юридических лиц выросла на 5,14 п.п., а в российских рублях - почти на 15%.

Средняя процентная ставка по новым кредитам юридических лиц в белорусских рублях к концу I квартала выросла на 5,14 процентного пункта и составила 19,06%. По новым кредитам, предоставленным юрлицам в евро и долларах волатильность ставок носит менее выраженный характер: кредиты в евро подорожали в среднем на 1% до 7,5%, в долларах - на 1,8% до 8,6%. Но самый большой скачок отмечен по кредитам в российских рублях (+14,7 п.п. в среднем до 26,3%). Об этом сообщает Управление информации и общественных связей Национального банка.

Рост ставок на рынке регулятор связывает с резким изменением стоимости ресурсов и растущими рисками неустойчивости отдельных валют, а также с повышением доходности по депозитам. Чтобы предотвратить массовое изъятие депозитов, банки были вынуждены повысить ставки по вкладам, прежде всего, в национальной валюте. В марте 2022 г. средняя ставка по депозитам в белорусских рублях составила 15,8% годовых.

Как сообщается в аналитическом обозрении «Мониторинг условий банковского кредитования» за I квартал т.г., кредитование реального сектора экономики в этот период осуществлялось преимущественно в национальной валюте. Одновременно в целях нивелирования валютных рисков банки осуществляли замену кредитной задолженности субъектов хозяйствования в евро и долларах обязательствами в белорусских и российских рублях.

При этом в Нацбанке отмечают, что в I квартале 2022 г. условия кредитования в стране в целом ужесточились - в большей степени под влиянием роста уровня процентных ставок, а также из-за сокращения банками максимальных сроков кредитования и снижения доступного размера кредита. В наибольшей степени эти ограничения коснулись именно представителей бизнеса. Особенно ужесточились условия кредитования в иностранной валюте. И, похоже, в ближайшее время ситуация с доступностью кредитов не изменится к лучшему. «Согласно прогнозу банков, во II квартале 2022 г. условия кредитования для всех категорий кредитополучателей продолжат ужесточаться», - говорится в документе.

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