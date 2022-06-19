Через три месяца начнется строительство «Северного берега»

Изначально проект оценивался в 10 млрд рублей и, если все пойдет по плану, он может стать самым крупным в суверенной истории Беларуси.

Инвестдоговор о строительстве многофункционального комплекса «Северный берег» в районе Цнянки был подписан в Минске в июне 2021 года. Это очень масштабный проект, рассчитанный на 20 лет с затратами порядка 4 млрд евро. Застройщиком выступает частная компания «Риверсайд Девелопмент Холдингз Лимитед», принадлежащая известному в ОАЭ бизнесмену - управляющему директору компании Emaar Properties Мохамеду Али Алаббару. 7 июня на встрече с Александром Лукашенко он рассказал о подготовке к началу строительства, сообщает пресс-служба Президента Беларуси.

В частности, инвестор сообщил, что строительство начнется уже через три месяца, а сейчас на огромной территории (общая площадь участка почти 1000 га) идут земляные работы. Первыми объектами станут здание выставочного центра и ряд жилых строений. Всего же здесь планируется построить 6 млн кв. м жилья со всей инфраструктурой, здание Национального выставочного центра, Институт искусственного интеллекта и Центр международной торговли. Как заявил Мохамед Али Алаббар, «это будет лучшее не только в Беларуси, но и в Европе».

Нужно отметить, что расходы государства в этом проекте будут тоже не маленькими. Потому что участок был предоставлен инвестору без аукциона, а снос домов с отселением людей и строительство дорог и инфраструктуры (включая социальные объекты!) должны осуществляться за счет бюджета. Еще одна проблема: экономическая ситуация в стране, по сравнению с прошлым годом, заметно ухудшилась, что, по мнению некоторых участников рынка недвижимости, может привести к частичному пересмотру проекта в сторону снижения масштабов и затрат. Впрочем, пока об этом речи не идет.

Между тем, на рынке сейчас наблюдается явное снижение спроса на новое жилье, хотя его и строится, объективно говоря, меньше, чем несколько лет назад. Так, заместитель начальника отдела консалтинга и аналитики агентства недвижимости «Твоя столица» Андрей Чернышев, комментируя итоги апреля на рынке жилья отметил, что спрос сейчас очень зависим от цены, и что многие покупатели ушли с первичного на вторичный рынок. По оценкам агентства, снижение цен на «первичку» в зависимости от сегмента за март-апрель составило от 4 до 8%, и пока об их повышении говорить не приходится.

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