В Беларуси утвердили схему развития придорожного сервиса

Ставка делается на крупные объекты, способные оказывать максимальное количество услуг.

В Беларуси утверждена генеральная схема развития объектов придорожного сервиса на ближайшую пятилетку. В ней перечислены перспективные места, предлагаемые властями под объекты придорожного сервиса в соответствии с планами модернизации и развития дорог. Об этом сообщает официальный ТГ-канал Минтранса Беларуси.

Со ссылкой на начальника управления развития автомобильных дорог Минтранса Сергея Леончика там перечислены основные требования к таким объектам. Ориентир в развитии придорожного сервиса будет сделан на крупные объекты, которые должны быть расположены через каждые 50-60 км, и которые способны оказывать максимальный набор услуг: заправка автомобиля, гостиничные услуги, покупка сопутствующих товаров в дорогу и др.

В настоящее время на республиканских дорогах расположено почти 540 пунктов общественного питания, действуют 387 автозаправочных станций, 50 гостиниц, 43 автомойки, 19 кемпингов и 70 станций технического обслуживания.

В последние годы интерес частных инвесторов к вложениям в такие проекты заметно снизился. Это связано как с общей экономической ситуацией в стране, так и с сокращением транзита по ее территории. В основном новые объекты сейчас появляются за счет расширения сети АЗС «Белоруснефть», у которой есть собственная инвестиционная программа. Можно также предположить, что сейчас это заинтересует и российские компании, которые хотели бы расширить свои сети автозаправочных станций.

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