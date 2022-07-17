Ситуация в ресторанном бизнесе стабилизировалась

Авторы исследования считают, что рассчитывать на бурное развитие общепита в Беларуси не стоит, но и такого числа закрытий, как в 2020 - начале 2021-го, тоже не будет.

Белорусский ресторанный бизнес, хотя и с потерями, но все-таки пережил пандемию и «политическую турбулентность» 2020-2021 годов. Ситуация в нем более или менее стабилизировалась. И теперь открытия и закрытия заведений будут связаны в основном с ротационными явлениями - сменой концепции, локации или собственника, как это происходило в былые годы, считает партнер, исполнительный директор NAI Global в Беларуси Андрей Алешкин.

Разумеется, рынок далеко не вернулся к «доковидному» уровню. По числу заведений он фактически откатился к показателям 2015 года (102% к 2015 г. за 5 месяцев 2022-го). Что касается выручки, то она, к счастью, не рухнула так глобально: в 2020-м составила 77,6% к 2019-му, в 2021-м - 116,6% к 2020-му, а за 4 месяца 2022-го - прибавила 2% к аналогичному периоду 2021-го. В NAI Belarus отмечают, что события в Украине на какое-то время вызвали волну оттока посетителей и курсовую нестабильность. Но начало «высокого сезона» и стабилизация валютного курса позволили заведениям работать достаточно успешно.

Динамика прироста числа объектов общественного питания в Минске (2015 г.=100%).

По структуре рынка общественного питания самым популярным типом заведений стали кофейни и другие заведения похожего формата. Их в Минске сейчас свыше 750, следующие по популярности - кафе, их почти 650, примерно столько же столовых. Более дорогих заведений и ресторанов - 155. Из них 12 имеют категорию «люкс».

Кроме того, исследователи NAI Belarus заметили, что две ярко выраженных тенденции. Первая - рост популярности заведений в «восточном стиле», что связано с увеличением китайской диаспоры и количества гостей из исламских государств. Вторая - приход на столичный рынок отечественных сетей, развитие которых начиналось в регионах. Таких как латинобургеры из Молодечно, DROVA из Барановичей, Paragraph из Бреста и др.

Структура сектора общественного питания Минска

Относительно благоприятной остается ситуация и со стоимостью аренды помещений для общепита, особенно в связи со снижением курса евро. Это стало существенной поддержкой для рестораторов даже с учетом скромного роста рублевой выручки. И хотя собственники помещений явно не в восторге от подобного положения дел, повышать ставки они не спешат, опасаясь ухода арендаторов. Диапазон ставок аренды помещений для общепита в столице сейчас колеблется в пределах от 10 до 40 евро за метр.

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